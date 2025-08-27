Πού θα κινηθούν τα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου

Η μείωση στη χονρεμπορική τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά 27% δημιουργεί προϋποθέσεις για να ανακοινώσουν μειωμένες τιμές λιανικής οι εταιρείες προμήθειας.

Πτωτική προβλέπεται η πορεία των πράσινων τιμολογίων τον Σεπτέμβριο, με όλους τους αναλυτές της αγοράς να εκτιμούν πως είναι «κλειδωμένες» οι μειώσεις. Με αφετηρία τη σημαντική μείωση της χονδρεμπορικής αγοράς τον Αύγουστο, αναμένεται να καταγραφούν μειώσεις από όλους τους προμηθευτές στα ειδικά προϊόντα τους.

Μέχρι τώρα η DAM «τρέχει» με μέση τιμή στα 73,76 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, δηλαδή χαμηλότερα κατά 27% σε σχέση με τον Ιούλιο (100,57 ευρώ ανά Μεγαβατώρα). Πρόκειται για ιδιαίτερα εντυπωσιακή «βουτιά» για καλοκαιρινό μήνα η οποία, όπως επισημαίνουν αναλυτές, συνδυάζεται με το γεγονός ότι μπαίνουμε πλέον στον πρώτο μήνα του φθινοπώρου, όπου και περιορίζονται έτι περαιτέρω οι πιθανότητες για ένα νέο άλμα της χονδρικής αγοράς.

Ως προς το εύρος των μειώσεων, οι περισσότεροι ειδικοί επιφυλάσσονται να ποσοτικοποιήσουν τις εκτιμήσεις τους. Ωστόσο, δεν λείπουν οι προβλέψεις για πτώση στις χρεώσεις που θα κινείται τουλάχιστον στο 10%.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο τα πράσινα τιμολόγια εμφάνισαν ανομοιογενή εικόνα, με κάποια προϊόντα να υποχωρούν και τα περισσότερα να ανατιμώνται. Οι χρεώσεις κυμάνθηκαν από 15,15 έως 25,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με τη μέση τιμή να φτάνει τα 18,8 λεπτά, αυξημένη κατά 5% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Η ανοδική τάση είχε θεωρηθεί φυσική συνέπεια της ακριβότερης χονδρικής τον Ιούλιο. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι προβλεπόταν αποκλιμάκωση μέσα στον Ιούλιο, ορισμένοι προμηθευτές επέλεξαν να κινηθούν συντηρητικά, αναπροσαρμόζοντας ελαφρώς προς τα πάνω τις χρεώσεις τους. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, πιθανότατα πρόκειται για παρόχους οι οποίοι μέσα στο 2025 απορρόφησαν σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων, ξεκινώντας τους τελευταίους μήνες να ανακτούν τα ποσά που έχουν δαπανήσει.

Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντως, εκτιμάται ότι τον Αύγουστο δημιουργήθηκε μία σημαντική «ψαλίδα» ανάμεσα στο κόστη λιανικής και τις χονδρεμπορικές τιμές, ώστε και αυτοί οι πάροχοι να προχωρήσουν σε μειώσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο Αύγουστος ανέτρεψε τις θετικές προβλέψεις, καθώς στην πραγματικότητα κινήθηκε ακόμη χαμηλότερα. Ως συνέπεια με βάση τα έως τώρα δεδομένα, είναι απίθανο να «κλείσει» ο μήνας με απόκλιση μικρότερη από 20 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι του Ιουλίου.

Οι «χαμηλές πτήσεις» της χονδρικής τον Αύγουστο αποδίδεται κατ΄αρχάς στις ήπιες θερμοκρασίες και το υψηλό αιολικό δυναμικό που επικράτησε σχεδόν όλο τον μήνα. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση περιορίστηκε, με το μερίδιο των ΑΠΕ να είναι αισθητά διευρυμένο.

Η ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ είχε επίσης ως αποτέλεσμα φέτος το σύστημα να είναι καθαρά εξαγωγικό τις πρώτες 26 ημέρες του Αυγούστου, με εκροές 350 Γιγαβατώρων. Αντίθετα, το περσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα το σύστημα ήταν καθαρά εισαγωγικό, με εισαγωγές 140 Γιγαβατωρών.