Στη φάση υλοποίησης περνά το έργο της αποθήκευσης Διοξειδίου στον Πρίνο

Στη φάση υλοποίησης εισέρχεται το καινοτόμο έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο, καθώς προχωρούν ο σχεδιασμός για τις γεωτρήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2026 και η γεωφυσική έρευνα στον Κόλπο της Καβάλας.

Η EnEarth, θυγατρική της Energean, υπέβαλε πρόσφατα στην ΕΔΕΥΕΠ τον τελικό σχεδιασμό των γεωτρήσεων, οι οποίες αφορούν την εισπίεση διοξειδίου του άνθρακα [CO₂] και την παραγωγή νερού.

Οι γεωτρήσεις αποτελούν, μαζί με την κατασκευή του νέου αγωγού, βασικό στοιχείο της πρώτης φάσης του έργου. Η φάση αυτή χρηματοδοτείται με 150 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει θέσει ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση των γεωτρήσεων εντός του 2026. Μάλιστα, αξιωματούχοι του επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν διοικητικές διαδικασίες, όπως η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, προκειμένου να υλοποιηθούν τα ορόσημα που έχουν τεθεί για την χρηματοδότηση του έργου.

Παράλληλα, στον Κόλπο της Καβάλας διεξάγονται γεωφυσικές εργασίες με ειδικό σκάφος, που καταγράφει δεδομένα του βυθού στη διαδρομή από τις χερσαίες εγκαταστάσεις προς τις θαλάσσιες εξέδρες, αλλά και μεταξύ αυτών. Τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για την πόντιση του νέου αγωγού μεταφοράς υγροποιημένου CO₂, ο οποίος θα ακολουθήσει τις υφιστάμενες υποθαλάσσιες διαδρομές καλωδίων και αγωγών.

Η συνολική επένδυση ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ και έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η κατασκευή σταθμού ελλιμενισμού πλοίων για τη μεταφορά CO₂,, για την οποία έχει εγκριθεί χρηματοδότηση της τάξης των 120 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη”. Σε πλήρη ανάπτυξη το έργο θα αποθηκεύει έως 2,8 εκατ. τόνους CO₂ ετησίως – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 25% των εκπομπών της ελληνικής βαριάς βιομηχανίας.

Τιτάν, Ηρακλής και Μότορ Όιλ υλοποιούν τα δικά τους έργα για τη δημιουργία της αλυσίδας CCS που αναφέρονται στη δέσμευση CO2 και για τα οποία έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Καινοτομίας που της τάξης των 450 εκατ. ευρώ. Συνολικά η αγορά αναμένει και το θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζει το ΥΠΕΝ και το οποίο θα δρομολογήσει ένα νέο γύρο εξελίξεων με πρώτη χρονικά τη διενέργεια δεσμευτικού market test.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πρόσφατη συνάντηση με τον υπουργό ενέργειας, Στ. Παπασταύρου, ο επίτροπος της Ε.Ε. για το κλίμα, Γόπκε Χόξτρα, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοθαύμαστη πρόοδο στην ενεργειακή της μετάβαση και πρωτοπορεί σε νέες τεχνολογίες, όπως το CCS και το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο.

Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για ευρύτερα κλιματικά ζητήματα, αλλά και για όσα αφορούν τη χώρα μας.

Ο επίτροπος πρόσθεσε σχετικά ότι η Κομισιόν είναι αφοσιωμένη στη συνεργασία με την Ελλάδα ώστε να βεβαιωθεί η περιβαλλοντική ασφάλεια του έργου στον Πρίνο, δεδομένης της συμβολής του στον κλιματικό στόχο της Ε.Ε.

Όπως προαναφέρθηκε, την αποθήκη στον Πρίνο αναπτύσσει η Energean, μέσω της θυγατρικής της, EnEarth. Το σχέδιο, πρώτο του είδους του στη χώρα μας, είναι να αποθηκευτούν εκεί οι εκπομπές CO2 των ελληνικών βιομηχανιών.