Στο παγκόσμιο top10 με τη μεγαλύτερη παραγωγή φωτοβολταϊκών η Ελλάδα

Το 2024 η ελληνική αγορά βρέθηκε στην 7η θέση της σχετικής κατάταξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, με το μερίδιο της ηλιακής παραγωγής να κυμαίνεται στο 17-18%.

Ένα σημαντικό επίτευγμα καταγράφει η ελληνική αγορά ΑΠΕ που αναμένεται να διατηρηθεί έως το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Συνολικά, ο Οργανισμός αναμένει ισχυρή ανάπτυξη του κλάδου στην Ευρώπη, με τα φωτοβολταϊκά σε ρόλο «οδηγού», καθώς θα αντιπροσωπεύουν το 70% της νέας

ισχύος που θα εγκατασταθεί τα επόμενα χρόνια.

Μέσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή ΑΠΕ συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, ήδη από το 2024, τάση που θα συνεχιστεί το διάστημα 2025-2030. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον κλάδο των φωτοβολταϊκών, η χώρα μας κατατάσσεται στην 9η θέση παγκοσμίως, μεταξύ των κρατών που θα πετύχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή έως το 2030, με το σχετικό μερίδιο να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 35%.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, το 2024 η ελληνική αγορά βρέθηκε σε ακόμα καλύτερη θέση, στην 7η θέση της σχετικής κατάταξης, με το μερίδιο της ηλιακής παραγωγής να κυμαίνεται στο 17-18%.

Όσον αφορά δε ευρύτερα την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών και αιολικών, αλλά και άλλων πηγών, το μερίδιο για το εγχώριο σύστημα προβλέπεται να φτάσει στο 60% έως το 2030, ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε λίγο χαμηλότερα από το 40%, σύμφωνα πάντα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επισημάνσεις της έκθεσης αναφορικά με τις τάσεις στον τομέα της αυτοπαραγωγής, όπως αποτυπώθηκε πέρυσι. Ειδικότερα, ο IEA αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για 17 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα σε αυτές και την Ελλάδα, των οποίων τη δυναμική είχε πρωτύτερα υποτιμήσει.

Όπως αναφέρεται σχετικά, για την ελληνική αγορά, αλλά και τις αγορές της Ουγγαρίας και της Αυστρίας, υποτιμήθηκαν οι επιχειρηματικές προοπτικές, παρά την πτώση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.