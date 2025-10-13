Τις αγορές Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης “πολιορκεί” η ΔΕΠΑ με Αμερικανικό LNG

Φέρεται να αποκτά πελατολόγιο στη Ρουμανία και την Ουγγαρία, προμηθεύοντας τις χώρες αυτές με αέριο.

Ολοένα μεγαλύτερη δραστηριότητα εκτός συνόρων στο gas trading αποκτά η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με τον Όμιλο να αποτελεί επομένως έμπρακτη απόδειξη για τις εμπορικές ευκαιρίες που ανοίγει η εξέλιξη της Ελλάδας σε «πύλη» εισόδου φυσικού αερίου, το οποίο προορίζεται για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, καθώς οι εξαγωγές πραγματοποιούνται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, η ΔΕΠΑ Εμπορίας όχι μόνο αναδεικνύει τις προοπτικές που δημιουργεί ο Vertical Corridor, αλλά και προωθεί την περαιτέρω ωρίμανση της φυσικής όδευσης από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία (στο ανατολικό της σκέλος) και την Ουγγαρία (στο δυτικό).

Η αναφορά που έκανε ο Υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησης εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη διοίκηση του Ομίλου, δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου τυχαία: «Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η αιχμή του δόρατος για την λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς αξιοποιώντας την υποδομή της Ρεβυθούσας και του FSRU της Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιώντας τους αγωγούς του ΔΕΣΦΑ και του διασυνδετήριου αγωγού IGB, λειτουργεί φτάνοντας στη Μολδαβία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία».

Ενδεικτικό της εξωστρέφειας της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι το γεγονός ότι φέρεται να αποκτά πελατολόγιο στη Ρουμανία και την Ουγγαρία, προμηθεύοντάς τις χώρες αυτές με αέριο.

Κινητήριος μοχλός αυτής της δυναμικής ανάπτυξης των πωλήσεων της ΔΕΠΑ Εμπορίας στο εξωτερικό αποτελεί το ανταγωνιστικό «καλάθι» προμήθειάς της με φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών από την εισαγωγή spot φορτίων LNG. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ακόμη πιο βαρύνουσα αξία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του μεριδίου του αμερικανικού LNG στο ευρωπαϊκό μίγμα – μερίδιο που προδιαγράφεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με βάση τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για κατακόρυφη αύξηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών εισαγωγών τα επόμενα τρία χρόνια.

Το Αμερικανικό LNG

Παράλληλα, ο ελληνικός Όμιλος «παίρνει θέση» στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ολοένα μικρότερη παρουσία του ρωσικού καυσίμου στις αγορές της Ε.Ε., με το «κενό» να αντικαθίσταται κατά κύριο λόγο από LNG που παράγεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πρόκειται για μία τάση που η Κομισιόν βλέπει ως αφετηρία για να επιτευχθεί πλήρης απεξάρτηση την επόμενη 2ετία, με βάση το σχέδιο που έχει εκπονήσει για μηδενισμό των εισαγωγών αερίου από τη Μόσχα από τις αρχές του 2028.

Σημαντικό είναι επίσης πως αυτές οι εμπορικές ευκαιρίες θα γίνουν πραγματικότητα μόνο με τη μεγαλύτερη αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου. Κάτι που σημαίνει πως τα εκτός συνόρων σχέδια της ΔΕΠΑ Εμπορίας μπορεί να λειτουργήσουν σαν ένας από τους καταλύτες, για να εδραιωθεί ο Vertical Corridor στις βασικές «αρτηρίες» τροφοδοσίας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τάσεις δίνουν νέα διάσταση στις διεθνείς δραστηριότητες της ΔΕΠΑ Εμπορίας, οι οποίες ωστόσο έχουν ξεκινήσει από παλιότερα – με πρώτο «σταθμό» τη Βουλγαρία, όπου συμμετέχει από το 2017. Στα χρόνια που μεσολάβησαν, ενισχύθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δίνει το «παρών», φτάνοντας το 2023 να γίνει ο πρώτος στρατηγικός προμηθευτής από την Ευρώπη της Μολδαβίας, και ένας σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου μη ρωσικής προέλευσης για τη χώρα, επικρατώντας σε σχετικό διαγωνισμό.

Την ίδια στιγμή, αν το νέο «τοπίο» στην Ευρώπη δικαιολογεί εμπορικά τη στρατηγική τοποθέτηση του ελληνικού Ομίλου στον άξονα Νότου – Βορρά για τη διαμετακόμιση καυσίμου, η τοποθέτηση αυτή εξυπηρετεί ταυτόχρονα την εθνική ενεργειακή στρατηγική. Κι αυτό γιατί ο Κάθετος Διάδρομος ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, καθιστώντας τη χώρα μας σημαντικό ενεργειακό εταίρο των ΗΠΑ και καταλύτη στην απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό αέριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου (μετά την πρόσφατη επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΠΑ), ότι τα θετικά βήματα της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι αμοιβαία επωφελή τόσο για τον ίδιο τον Όμιλο όσο και για τη χώρα. Όπως είχε αναφέρει: «Ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ αποτελεί ένα από τα στοιχήματα αυτής της κυβέρνησης, ενώ οι επιτυχίες της εταιρείας είναι και εθνικές επιτυχίες, που αναβαθμίζουν τη χώρα μας σε μια κρίσιμη περίοδο όπου όλοι αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές φυσικού αερίου».