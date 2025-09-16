Ξανά προς τα πάνω οι τιμές του ρεύματος

Η αύξηση στη χονδρική μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου άγγιξε το 30% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε και πάλι άνοδο της κιλοβατώρας.

Η προσωρινή ανάσα που πήραν οι καταναλωτές τον Σεπτέμβριο από τις χαμηλότερες χρεώσεις ρεύματος φαίνεται πως τελειώνει γρήγορα. Τα πρώτα στοιχεία από τη χονδρεμπορική αγορά δείχνουν σαφή ανοδική πορεία των τιμών, γεγονός που προμηνύει σημαντικές αυξήσεις στα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια λιανικής τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 94,50 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο 29,18% σε σχέση με τα 73,15 ευρώ/MWh του Αυγούστου. Αν η τάση συνεχιστεί έως το τέλος του μήνα, η αύξηση αυτή θα μεταφερθεί στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κυμαινόμενα συμβόλαια.

Η άνοδος στη χονδρική αποτυπώνει για ακόμη μία φορά τη μεγάλη μεταβλητότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επηρεασμένη από διεθνείς παράγοντες, την πορεία του φυσικού αερίου αλλά και την εγχώρια παραγωγή από ΑΠΕ, η αγορά δεν επιτρέπει στους καταναλωτές να αισθανθούν ασφαλείς για το ενεργειακό τους κόστος. Έτσι, μετά από έναν πιο «ήρεμο» Σεπτέμβριο, ο Οκτώβριος αναμένεται να επαναφέρει τους φουσκωμένους λογαριασμούς.

Μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, οι μόνοι που διατηρούν ασπίδα προστασίας είναι όσοι έχουν επιλέξει σταθερά μπλε τιμολόγια. Εκεί, η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει κλειδωμένη, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στη χονδρική, δίνοντας στους καταναλωτές προβλεψιμότητα και σταθερότητα στους λογαριασμούς τους.

Η επιλογή αυτή αποκτά ξανά αυξημένη σημασία, καθώς η εμπειρία των τελευταίων μηνών δείχνει ότι η αγορά παραμένει ευμετάβλητη και δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί η πορεία της.

Η πορεία της χονδρικής μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστική για το ύψος των αυξήσεων που θα δουν οι καταναλωτές τον Οκτώβριο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αβεβαιότητα έχει επιστρέψει, και μαζί της η ανάγκη για λύσεις που παρέχουν ασφάλεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι εταιρείες ρεύματος κατευθύνουν κι αυτές τους πελάτες τους στα σταθερά συμβόλαια, διότι με αυτόν τον τρόπο, ξέροντας δηλαδή το ύψος της κατανάλωσης που θα έχουν, μπορούν να αντισταθμίσουν τους κινδύνους αύξησης των τιμών, προαγοράζοντας μεγάλες ποσότητες ρεύματος.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ παρουσίασε χθες ένα νέο προϊόν, το ΔΕΗ myHome Plan, που προσφέρει σταθερή τιμή μηνιαίας χρέωσης, τόσο για τις ανταγωνιστικές όσο και για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα. Στη συνέχεια γίνεται εκκαθάριση στο 6μηνο ή στο 12μηνο. Παράλληλα, προσφέρει μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons.