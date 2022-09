Ο Ζero Food Waste τρόπος ζωής πιο αναγκαίος από ποτέ

Τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα στρέφεται όλο και περισσότερο σε έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής κι αυτό γιατί το καθιστά επιτακτική ανάγκη η αλόγιστη σπατάλη των τροφίμων. Πρόκειται άλλωστε, για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολεί τον πλανήτη σήμερα.

Το ζήτημα του Food Waste δεν είναι μόνο οικονομικό ή ηθικό. Είναι κυρίως περιβαλλοντικό, γιατί επισημαίνει ότι εξαντλούμε τους περιορισμένους φυσικούς πόρους του πλανήτη.

Εσείς γνωρίζατε ότι 1/3 του φαγητού που παράγεται παγκοσμίως καταλήγει στα σκουπίδια; Ξέρατε μήπως, ότι το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων γίνεται στα σπίτια μας και γι’ αυτό φταίει η καθημερινότητά μας που μας κάνει να σκεφτόμαστε, «Δεν έχω τίποτα να φάω», ακόμα κι όταν υπάρχει φαγητό μέσα στο ψυγείο μας;

Με αφορμή την International Day of Awareness of Food Loss and Waste είναι ευκαιρία για ακόμα μία φορά να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι οι συνήθειές μας να αλλάξουν και να αρχίσουμε να νοιαζόμαστε για το περιβάλλον όλο και περισσότερο.

Στο σημείο αυτό οι πρωτοβουλίες της Unilever Food Solutions και της Hellmann’s είναι η αρχή. Το να συζητάμε για το πρόβλημα δεν βοηθάει για τη λύση του, αλλά σηματοδοτεί έστω μια αρχή.

Η αλλαγή θα συμβεί μόνο μέσα από την έμπρακτη δράση και αυτό το επιβεβαιώνουν τα σημαντικά αποτελέσματα των δράσεων της καμπάνιας «Make Taste, Not Waste» και του προγράμματος «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία».

Και τα δύο εντάσσονται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει λάβει η Unilever σχετικά με αυτό το ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα δεσμεύεται ότι:

Μέχρι το 2025 θα μειώσει στο μισό όλα τα απόβλητα τροφίμων σε όλες τις δραστηριότητές της

Δεν θα καταστρέφει τρόφιμα, που μπορούν να καταναλωθούν και δεν θα τα στέλνει σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ενώ παράλληλα, με καινοτόμες πρωτοβουλίες και συνεργασίες θα εμπνέει τους καταναλωτές της να σπαταλούν λιγότερα τρόφιμα.

Θα βοηθάει βασικούς συνεργάτες και προμηθευτές της στην αντιμετώπιση της απώλειας τροφίμων στις δραστηριότητές τους

Με δεδομένο ότι το 60% της σπατάλης τροφίμων γίνεται στα σπίτια μας, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις μάρκες της για να βοηθάει τους πελάτες της στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων με εφαρμογές πρωτοποριακής τεχνολογίας πρόληψης.

Η Hellmann’s, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων, μέσα από την καμπάνια «Make Taste, Not Waste» βοηθάει τους καταναλωτές να γίνουν πιο ευρηματικοί στο φαγητό τους, σπαταλώντας λιγότερα τρόφιμα αλλά και χρήματα.

Σε συνεργασία με τον γνωστό σεφ, Βασίλη Καλλίδη, και αγαπημένες διάσημες προσωπικότητες δημιούργησε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, όπου παρατηρείται αυξημένη σπατάλη τροφίμων, όπως η Τσικνοπέμπτη ή η Κυριακή του Πάσχα, μια σειρά από YouTube videos με έξυπνες ιδέες και πρωτότυπες συνταγές για το πώς να αξιοποιήσεις τα leftovers σου αλλά και να έχεις zero food waste.

Πέραν αυτού η Hellmann’s θα συμβάλλει στη διάσωση και την προσφορά περισσότερων από 130.000 μερίδων τροφίμων μέσω της υποστήριξης της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Μπορούμε», η οποία έχει σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα.

Ακόμη, σε συνεργασία με τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, η Hellmann’s υποστήριξε το πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο» του «Μπορούμε», με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για το φαινόμενο του food waste.

Μεγάλη είναι και η συμβολή του προγράμματος «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία», που υλοποιείται από την WWF Hellas με την πλήρη υποστήριξη της Unilever Food Solutions. Τα συμπεράσματα ήταν θετικά, καθώς ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, με τη μείωση της σπατάλης τροφίμων να φτάνει σε 25% στα τρία συμμετέχοντα ξενοδοχεία (Grecotel Cape Sounio, Aquila Rithymna Beach, Marriott Athens του Ομίλου Χανδρή) το καλοκαίρι του 2019.

Για να συνειδητοποιήσει κανείς ποσό μεγάλη είναι η σπατάλη, φτάνει να αναλογιστεί ότι για κάθε πελάτη ξενοδοχείου πετιούνται κατά μέσο όρο περίπου 350 γραμμάρια τροφής την ημέρα, από την προετοιμασία και τον καθαρισμό φρούτων και λαχανικών ως την τελική παράθεση στον μπουφέ και το σερβίρισμα.

Μάλιστα, η τροφή δεν χάνεται μόνο στην κουζίνα, αλλά και στο πιάτο των επισκεπτών, αφού όπως προέκυψε από την καταγραφή των δεδομένων στα περισσότερα από τα μισά ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η σπατάλη στο πιάτο των επισκεπτών κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τη σπατάλη τροφίμων στον μπουφέ πρωινού.

Τώρα το πρόγραμμα «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία» ξεκινά έναν νέο κύκλο δυναμικής δράσης με τη συμμετοχή 11 ακόμα ελληνικών ξενοδοχείων σε Κρήτη, Ρόδο και Κω, που θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η συμμετοχή των 11 νέων ξενοδοχείων στην καμπάνια έρχεται αφενός να επικυρώσει την έως τώρα επιτυχημένη πορεία και αφετέρου να επιβεβαιώσει πως, παρόλο που ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει πληγεί σοβαρά λόγω της πανδημίας, η μείωση της σπατάλης τροφίμων εμφανίζεται ως ένα βασικό μέσο εξοικονόμησης πόρων και ενίσχυσης των περιβαλλοντικών πρακτικών τους.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι κι η εκπαίδευση των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο για τη μεθοδική μείωση της σπατάλης τροφίμων. Την ίδια στιγμή, εξίσου σημαντική είναι κι η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, με το πρόγραμμα να το επιδιώκει μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης κατά τη διαμονή τους.