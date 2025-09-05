Αφού το ΠΑΣΟΚ “θα νικήσει”, με ποιους θα συγκυβερνήσει;

Αντί, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ και ηγεσία του να μεγαλοπιάνονται και να καταφεύγουν σε κούφια ρητορεία περί «παράταξης», «αυτόνομης πορείας» και «νίκης που έρχεται», ας κάνουν τα στοιχειώδη που σήμερα απαιτούνται για να έχουν ελπίδες «να τελειώσουν οι μέρες της ΝΔ».

Η αισιοδοξία ξεχείλιζε στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, την οποία εκφώνησε το βράδυ της Τετάρτης στην επετειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια από την ίδρυσή του (ολόκληρη εδώ).

Χαρακτηριστικές ήταν οι εξής ατάκες: «Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν», «η ήττα της ΝΔ θα είναι νίκη του ελληνικού λαού», «μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε».

Βεβαίως, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σε μια εορταστική εκδήλωση ο αρχηγός ενός κόμματος δεν μπορούσε παρά να προσπαθήσει να εμφυσήσει, έστω υπερβολική, αισιοδοξία σε όσους τον άκουγαν. Πράγματι. Αν και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλη γλώσσα, πιο ρεαλιστική και, ταυτόχρονα, αισιόδοξη. Για παράδειγμα, είναι άλλο να λες «θα κάνουμε τα πάντα για να τελειώσει η ασυδοσία της ΝΔ» και άλλο «τελειώνουν σε λίγο οι μέρες ασυδοσίας». Είναι άλλο να λες «θα κάνουμε τα πάντα για να διώξουμε αυτήν την κυβέρνηση» και άλλο το κατηγορηματικό «θα νικήσουμε». Και εντελώς άλλο να αναγγέλλεις (όχι για πρώτη φορά, άλλωστε…) ότι «ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ, η ώρα της δημοκρατικής παράταξης».

Πατάνε στο έδαφος αυτές οι βεβαιότητες; Όχι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου θα μιλούσε για… «αιθεροβάμονες»!

Πρώτα πρώτα κανένα πραγματικό στοιχείο δεν οδηγεί στη βεβαιότητα ότι στις επόμενες εκλογές έρχεται η «ήττα της ΝΔ» και, επομένως, η «νίκη του ΠΑΣΟΚ».

Στις τελευταίες ευρωεκλογές, αναμέτρηση πολύ ευνοϊκή για την αντιπολίτευση, η ΝΔ είχε 28% και το ΠΑΣΟΚ (σχεδόν…) 13%. Μάλιστα, ήταν τρίτο κόμμα, πίσω και από τον καθημαγμένο ΣΥΡΙΖΑ του (τότε) Κασσελάκη(15%).

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση τεχνητά, επειδή πολυδιασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ουδείς μπορεί να πει αν στις εκλογές θα είναι δεύτερο, αν έχουμε «κόμμα Τσίπρα». Όλοι στο ΠΑΣΟΚ το κατανοούν αυτό.

‘Όμως, χάριν του διαλόγου, ας δεχτούμε ότι έρχονται τα πάνω κάτω, το 28% της ΝΔ γίνεται 25% και το ΠΑΣΟΚ κάνει μεγάλο άλμα, υπερδιπλασιάζει το ποσοστό του και φτάνει στο 26%.

Θρίαμβος. Ο οποίος, αφού καταλαγιάσει, θα το φέρει μπροστά στο «δίλημμα της Δευτέρας»: με ποιους θα σχηματίσει κυβέρνηση;

Η απάντηση μπορεί να είναι τριών ειδών:

Με τη ΝΔ, η οποία θα έχει διώξει τον ηττημένο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως, την προηγούμενη φορά που το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη ΝΔ, την περίοδο 2012-2014, δεν είχε καλό τέλος, παραλίγο να εξαφανιστεί (4,68% το 2015). Άρα η εκδοχή αυτή μάλλον αποκλείεται. Με το συγγενή χώρο της Αριστεράς, όπως θα εκφράζεται τότε, μάλλον υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως, πώς θα γίνει αυτό, όταν ο χώρος αυτός και ο Τσίπρας αντιμετωπίζονται από το ΠΑΣΟΚ όπως και η ΝΔ του Μητσοτάκη; Δεν θα συνεργαστεί με κανέναν και θα πάει σε δεύτερες απανωτές εκλογές, για να πάρει αυτοδυναμία.

Αν τα δύο πρώτα θα μπορούσαν να είναι εκδοχές κάποιου, έστω ευφάνταστου, σεναρίου, το τρίτο εντάσσεται στη σφαίρα της απόλυτης φαντασίας.

Τα άλλα είναι λόγια, που θα σκορπιστούν στους πέντε (πράσινους) ανέμους το βράδυ των εκλογών…