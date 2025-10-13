(Ακρο)δεξιότερα ο Μητσοτάκης: Οι απεργοί “μολύνουν” τον Άγνωστο…

Πριν ο λογογράφος γράψει μια τέτοια μπούρδα και πριν ο πρωθυπουργός τη μεταδώσει στο πανελλήνιο μέσω του facebook, ρώτησαν κάποιον εχέφρονα στο Πεντάγωνο αν γίνονται αυτά; Όχι, δεν ρώτησαν. Διότι ουδείς υπουργός Άμυνας θα στείλει στρατό να περικυκλώνει τον Άγνωστο, για να μην τον «μολύνουν» διαδηλωτές ή απεργοί πείνας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πετάει κάθε τρεις και λίγο από πάνω του κάθε «κεντρώο» υπόλειμμα από το προσωπείο που του έχει απομείνει. Και έρχεται όλο και πιο κοντά σε κάθε ακροδεξιό και, δήθεν, πατριωτικό, που ξεκινάει από τους τρεις ΛΑΟ(Σ)πρόβλητους καμπαλέρος (Άδωνι, Βορίδη, Πλεύρη) και φτάνει μέχρι τον Βελόπουλο και τα λοιπά καλόπαιδα του χώρου.

Η κυριακάτικη ανάρτησή του, στο σημείο που αφορά το χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, είναι απίστευτη. Έρχεται από εποχές της απεχθούς εθνικόφρονος Δεξιάς, που θέλει να μνημεία άβατα για διαμαρτυρόμενους πολίτες, ώστε να μη «μολύνονται» και «χάνεται» ο «χαρακτήρας» τους.

Ο πρωθυπουργός λέει επί λέξει: «Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι».

Πρώτον, ο πρωθυπουργός λέει ψέματα. Το κέντρο της πρωτεύουσας δεν αναστατώθηκε. Ή «αναστατώθηκε» στα μάτια όσων βγάζουν φλύκταινες σε κάθε διαμαρτυρία των πολιτών.

Κι αν δεχτούμε ότι «αναστατώθηκε», ο πρωθυπουργός αποκρύπτει το λόγο. «Αναστατώθηκε» επειδή ένας πολίτης ξεκίνησε απεργία πείνας ως τελευταίο καταφύγιο στην προσπάθειά του να μάθει πώς σκοτώθηκε το παιδί του. Και η κυβέρνησή του κ. Μητσοτάκη αρνιόταν πεισματικά έως την έσχατη στιγμή να το επιτρέψει, κρυπτόμενη πίσω από το πρόσχημα «δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη. «Αναστατώθηκε» επειδή χιλιάδες πολίτες στοιχήθηκαν πίσω από το αίτημα του πατέρα αυτού. Και ανάγκασαν την κυβέρνηση να «παρέμβει», για να ικανοποιηθεί το αίτημα, εξευτελίζοντας τους ανώτατους εκείνους δικαστές που αρνούνταν, πιο πεισματικά και από τους υπουργούς, να πράξουν το αυτονόητο και δίκαιο.

Γράφει, επίσης, ο πρωθυπουργός επί λέξει: «Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε».

Αλήθεια, ποιος λογογράφος έγραψε στον κ. Μητσοτάκη τα προηγηθέντα, προϊόντα της πιο κακόγουστης προπαγάνδας; Νομίζει ο πρωθυπουργός ότι οι ήρωες- οι οποίοι τιμώνται δια του Μνημείου αυτού- θα… σηκωθούν από τους τάφους τους για να διαμαρτυρηθούν, επειδή ένας πατέρας το εκμεταλλεύεται για να μη μείνει στο σκοτάδι ο θάνατος του παιδιού του; Υπάρχει ήρωας που θα διαφωνούσε με ένα τόσο δίκαιο αίτημα;

Αλήθεια, ποιος εμπόδισε οποιονδήποτε Έλληνα ή ξένο επισκέπτη να θαυμάσει το Μνημείο και γιατί «αλλοιώνεται» ο χαρακτήρας από τη διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων;

Γράφει, τέλος, ο πρωθυπουργός: «Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν θέλουν ή (και) δεν μπορούν να λύσουν τα ουσιαστικά προβλήματα και καταφεύγουν σε προπαγανδιστικές φούσκες, για να συγκρατήσουν το ακροδεξιό ακροατήριο που τους εγκαταλείπει. Μάταιος κόπος. Δεν συγκρατείται επειδή ο κ. Μητσοτάκης υιοθετεί τα πορτοσάλτεια περί «τσαντίρ μαχαλά» στο Σύνταγμα.

Η σούπα που έχουν φτιάξει με, δήθεν, κεντρώα και ακροδεξιά υλικά μαζί, έχει χαλάσει και δεν τρώγεται πια…