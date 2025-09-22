Αν κάνει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού

Ένα κόμμα της μεγάλης οργής. Με στόχο να εκδιώξει και ύστερα να τιμωρήσει τον Μητσοτάκη. Από πού θα αντλούσε την εκλογική του βάση; Λογικά, από τους άλλους «διαμαρτυρόμενους», ιδιαίτερα από εκείνους που είδαν τα ποσοστά τους να αυγατίζουν όταν επένδυσαν στα Τέμπη. Όμως μήπως αυτό θα ήταν βολικό για τον Μητσοτάκη και το δίλημμα κυβερνησιμότητας;

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται την κάθοδο της στον πολιτικό στίβο. Αυτή τη στιγμή. Λογικά δεν το αποκλείει στο μέλλον.

Ασφαλώς και έχει κάθε δικαίωμα να πολιτευτεί. Όπως όλοι μας. Αν θεωρεί ότι η είσοδος της στην πολιτική αποτελεί μέσο για την επίτευξη του στόχου της, τότε ναι, ίσως ήδη να ψάχνει όνομα για το κόμμα και πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια. Αλώστε έχει ήδη δίπλα της ανθρώπους που της προτείνουν να προχωρήσει, προσφέροντας επικοινωνιακή υποστήριξη.

Θα είναι ένα κόμμα των Τεμπών. Και δεν θα διαθέτει προτάσεις για τα προβλήματα της χώρας. Όμως, συγγνώμη, αν ρίξετε μια ματιά στη Βουλή, θα δείτε ότι ουσιαστικά μόνο δύο κόμματα, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν προγραμματικό λόγο. Οι υπόλοιποι απλώς διαμαρτύρονται.

Η δημοσκόπηση της Interview έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό (25%) των ερωτηθέντων ενδεχομένως να ψήφιζε το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Βέβαια για να μη δημιουργείται σύγχυση, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού. Συνεπώς στο πραγματικό ταμπλό, το σκορ της κυρίας Καρυστιανού θα ήταν κατά πολύ χαμηλότερο, αλλά πάντως υψηλό.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι η κυρία Καρυστιανού βρίσκει πόρους (δεν είναι δα και δύσκολο με μία ακόμα συναυλία στο Καλλιμάρμαρο μαζεύονται λεφτά), στελέχη και οργανωτική δομή. Και φτιάχνει κόμμα. Ένα κόμμα της απόλυτης διαμαρτυρίας και της μεγάλης οργής. Χωρίς πρόγραμμα, αλλά με στόχο να εκδιώξει και ύστερα να τιμωρήσει τον Μητσοτάκη. Από πού θα αντλούσε την εκλογική του βάση; Λογικά, από τους άλλους «διαμαρτυρόμενους» στη Βουλή, ιδιαίτερα από εκείνους που είδαν τα ποσοστά τους να αυγατίζουν όταν επένδυσαν στα Τέμπη.

Η «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που σήμερα συμπαρίσταται νομικά στην κυρία Καρυστιανού, θα τραυματιστεί. Αντίστοιχα και ο Βελόπουλος θα υποστεί την απώλεια όσων έσπευσαν κοντά του ακούγοντας για χαμένα βαγόνια και κρυμμένους νεκρούς. (Αν μάλιστα μπει και ο Σαμαράς στο παιχνίδι, ο Βελόπουλος θα έχει τεράστιο πρόβλημα.) ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επίσης θα δουν ψηφοφόρους να τους κουνάνε μαντίλι.

Αυτοί που θα υποστούν ελάχιστες ως μηδαμινές απώλειες θα είναι η Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ. Δύσκολα κάποιος ψηφοφόρος των συγκεκριμένων κομμάτων θα μετακινηθεί προς το κόμμα Καρυστιανού. Και είναι και κάτι ακόμα. Η κυρία Καρυστιανού κάνει κόμμα, συγκεντρώνει τη μεγάλη μάζα της αντισυστημικής ψήφου. Και εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ως ισχυρός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Τι αντίκρυσμα θα έχει αυτό στο ερώτημα ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία; Μήπως τελικά η ίδια μετατραπεί σε πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Αλλά αυτή είναι μία συζήτηση που δεν τελειώνει έτσι απλά. Διότι αν, πράγματι, η Μαρία Καρυστιανού κάνει κόμμα που θα διεκδικήσει υψηλή εκλογική επίδοση, θα μιλάμε για ένα εντελώς νέο τοπίο, ίσως και για ένα καινούργιο πολιτικό σύστημα. Όμως είναι ακόμα νωρίς.