Η βόλτα στην Ερμού ως κριτήριο πλούτου και τα "ψέματα" της Eurostat

"Μία μικρή γεύση από το τί γίνεται στην Ερμού σήμερα που με απόφαση μας είναι ανοικτά τα καταστήματα….χαμός! Όσο και να αντιδρούν οι λίγοι εμείς θα είμαστε με τους πολλούς! Καλά ψώνια!

Το παραπάνω tweet του πάντα λαλίστατου Αδωνι Γεωργιάδη (το οποίο μάλιστα έγινε ενώ ο αεικίνητος υπουργός βρίσκεται στη Βοστώνη) υποτίθεται ότι αποδεικνύει ότι η αγορά διανύει ημέρες δόξας αφού οι Ελληνες, με γεμάτες τις τσέπες τους, ψωνίζουν με άνεση στο κέντρο της Αθήνας.

Πέρα από το epic fail της ανάρτησης (κ. Υπουργέ, μόλις ένα άτομο κρατούσε τσάντα από κατάστημα, οι υπόλοιποι μάλλον περιορίστηκαν σε window shopping) εδώ έχουμε να κάνουμε ακόμη μία φορά με αντιστροφή της πραγματικότητας (από το μετρ του είδους βέβαια, ο οποίος προκειμένου να στηρίξει το αφήγημα είναι διατεθειμένος να φτάσει στις πιο ακραίες λαθροχειρίες).

Tην εβδομάδα που μάς πέρασε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat) δημοσίευσε έναν πολύ χρήσιμο πίνακα. Σύμφωνα μ' αυτόν, όπως μάς ενημερώνει ο καλός συνάδελφος Γιώργος Αλεξάκης, "μόλις το 6,9 % των ελληνικών νοικοκυριών αύξησε το εισόδημά του το 2021, σε σχέση με το 2020. Αυτή μάλιστα ήταν η 2η χειρότερη επίδοση μετά την Ιταλία. Στον αντίποδα το 26,3% είδε μείωση εισοδήματος, επίδοση που είναι 2η χειρότερη μετά την αντίστοιχη στην Κύπρο".





Να το κάνουμε λιανά, να το καταλάβει και ο Υπουργός Αναπτύξεως στη Βοστώνη; Μέσα στο πικ της πανδημίας (και πολύ ΠΡΙΝ τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την κρίση του υψηλού πληθωρισμού) ένας στους τέσσερις Ελληνες είδε το εισόδημά του να ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ. Μόνο η Κύπρος τα πήγε χειρότερα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία είχαν σαφώς καλύτερες επιδόσεις.

Αύξηση στο εισόδημά του είδε μόλις το 6,9%. Αν ανήκετε σ' αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα, τι να πούμε, τα θερμά μας συγχαρητήρια, δεν θα έχετε ανάγκη να ψωνίζεται από το "Καλάθι του Νοικοκυριού" του κυρίου Υπουργού. Πάντως το υπόλοιπο 93% σας ζηλεύει και αναρωτιέται πως μέσα στην υγειονομική κρίση σας ήρθαν όλα δεξιά και είδατε τους τραπεζικούς λογαριασμούς να παίρνουν την ανιούσα.

Επί της ουσίας πάντως, ο παραπάνω πίνακας όχι μόνο διαψεύδει πανηγυρικά το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης που διαχέεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αλλά αποδεικνύει με εμφατικό τρόπο αφενός ότι οι κυβερνητικοί ψεύδονται (και μάλιστα ανερυθρίαστα πια) και αφενός ότι οι... στιβαρές πολιτικές τους το μόνο που κατορθώνουν είναι να αυξάνουν τις ήδη μεγάλες ανισότητες. Δεν θέλει δα και πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς αυτό και ο πίνακας να μην υπήρχε.

Τα στοιχεία βέβαια δεν τα είδατε σε κάποια από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, αυτό έλειπε να μαθαίνατε την αλήθεια για την ελληνική οικονομία από την τηλεόραση. Αντιθέτως μάθατε πολύ καλά, αφού σ' αυτό βοηθούν αφανάνταστα τα κυβερνητικά τρολ, ότι τα ξενοδοχεία το τελευταίο τριήμερο ήταν γεμάτα, ότι η σχετική έξοδος ήταν μία από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών και ότι όλα αυτά αποτελούν αδιάψευστες αποδείξεις της ευμάρειας των Ελλήνων και της ελληνικής οικονομίας. Ο...τρολ Υπουργός βάζει και αυτός ένα χεράκι με μία επίδειξη λαϊκισμού (γεμάτη η Ερμού, άρα οι Ελληνες έχουν λεφτά, άρα όλα βαίνουν καλώς).

Αναρωτηθείτε, είναι έτσι τα πράγματα; Αυτό το feed back εισπράτετε από το κοινωνικό σας περίγυρο, στη δουλειά, στην παρέα, στο γυμναστήριο (αν έχετε χρήματα και πηγαίνετε ακόμα); Μάλλον όχι ε; Μην απορείτε, και σε μας το ίδιο συμβαίνει. Το μόνιμο θέμα συζήτησης μεταξύ μας είναι το πόσο υψηλές παραμένουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και πόσο δύσκολο βγαίνει πλέον ο μήνας αλλά μάλλον είμαστε όλοι ηθοποιοί που υποδυόμαστε το ρόλο του κακού στη σαπουνόπερα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει τίτλο "η ισχυρή και πλούσια Ελλάδα".

Δεν έχει καμία σημασία αν έχετε αντιληφθεί πχ ότι οι τράπεζες διαφημίζουν πλέον δάνεια για την πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας και πετρελαίου. Και αυτές το ρόλο του κακού παίζουν στο έργο και επιχειρούν να χαλάσουν το αφήγημα των μεγάλων πρωταγωνιστών της σαπουνόπερας. Στο κάτω-κάτω, ας μην είμαστε και αχάριστοι, η χώρα κάνει πρωταθλητισμό. Αργυρό μετάλλιο στη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος, αργυρό και στη μικρότερη αύξηση.

Και προσέξτε, όλα αυτά για το 2021. Τα στοιχεία του 2022, που θα ενσωματώσουν και τις πληθωριστικές πιέσεις, μπορούν να μάς οδηγήσουν σε μία άνετη ευρωπαϊκή πρωτιά αφού φέτος τα εισοδήματα έχουν "κουρευτεί" λόγω πληθωρισμού, κατά σχεδόν 10%.

Τότε να δείτε tweet και τηλεοπτικές εμφανίσεις ο Υπουργός Αναπτύξεως. Μπορείτε βέβαια να επιλέξετε ο εν λόγω να μην είναι Υπουργός (και γενικά κυβερνητικός) τέτοιο καιρό του χρόνου. Αλλά αυτό είναι it's up to you. Ψαχθείτε πάντως, μπορεί να είστε πλούσιοι και να μην το έχετε ακόμη συνειδητοποιήσει. Ειδικά αν κατεβήκατε την Κυριακή για καφέ στην Ερμού...

