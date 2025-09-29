ΠΑΣΟΚ: Η διάσπαση έρχεται με μαθηματική ακρίβεια

Το ΠΑΣΟΚ είναι αντιμέτωπο με θανάσιμο κίνδυνο διάσπασης αφού κάποιοι δεν κρύβουν την επιθυμία τους για συγκυβέρνηση με κάθε τρόπο με τη δεξιά.

Αν θέλουμε να λέμε την πάσα αλήθεια, όπως αυτή παρουσιάζεται μπροστά μας, έτσι ώστε να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες, ένα βασικό πολιτικό συμπέρασμα είναι το ακόλουθο: Το ΠΑΣΟΚ θα κινδυνεύσει άμεσα με διάσπαση την επόμενη των εκλογών εφόσον είναι δεύτερο με μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία (όπως, δηλαδή, δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις).

Υπάρχουν στελέχη του Κινήματος, που όχι μόνο υπομονεύουν την κεντρική γραμμή με τον τρόπο τους αλλά δείχνουν με κάθε ευκαιρία ότι αυτό που πάνω απ’ όλα επιθυμούν είναι να επιστρέψουν πάση θυσία στα κυβερνητικά έδρανα. Εστω και αν ο Πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρώτη κόμμα η Νέα Δημοκρατία.

Τα όποια πυρά των εν λόγω στελεχών προς την κυβέρνηση μόνο υποκριτικά μπορούν να χαρακτηριστούν. Συμφωνούν, το ξέρουμε, με τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής, όπως συμφωνούσαν (ανερυθρίαστα) με την έκθεση Πισσαρίδη, το ιδεολογικό μανιφέστο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ενίοτε, αναπαράγουν με θαυμαστή ακρίβεια το κυβερνητικό αφήγημα. Τα φληναφήματα περί λαϊκισμού στην υπόθεση των Τεμπών και οι φθηνές συγκρίσεις γονέων θυμάτων της τραγωδίας με εν ενεργεία πολιτικούς αυτό καταδεικνύουν. Ο Ανδρουλάκης, ασθμαίνοντας, επιχειρεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα αλλά το μήνυμα έχει ήδη δοθεί.

Είναι, έχουμε την εντύπωση, πανεύκολο να μαντέψει κανείς τη συμπεριφορά των εν λόγω μετά τις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ δεύτερο. Θα φορέσουν το κοστούμι της “υπευθυνότητας” και θα βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό του προέδρου του Κινήματος για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε “να μην επωφεληθεί η ακροδεξιά”. Οι πιέσεις, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα είναι τεράστιες. Και από τα media. Ετσι η νέα κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα διασπαστεί με το καλημέρα.

Καμώνονται τους κεντρώους, ενώ στην ουσία είναι βαθύτατα δεξιοί και αντιδραστικοί. Αυτοαποκαλούνται προοδευτικοί αλλά είναι έτοιμοι να εγκρίνουν ακόμα και τις πιο προβλέψιμες, συντηρητικές πολιτικές σε μία σειρά από θέματα όπως είναι, για παράδειγμα, το μεταναστευτικό. Τους έχουμε “απολαύσει” κατά την περίοδο των μνημονίων όταν παρουσιάστηκαν πρόθυμοι να νομοθετήσουν κάθε παράνοια που πρότειναν ο Τόμσεν και η παρέα του.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος τουλάχιστον στάθηκε με περισσότερη, συγκριτικά, αξιοπρέπεια. Μπορεί πέρυσι να δήλωνε δημοσίως ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη “είναι κυβέρνηση των καρτέλ” αλλά φρόντισε να αλλάξει άποψη και να ενταχθεί στις γραμμές της δεξιάς πριν τις εκλογές. Αυτές τις πολιτικές πιστεύει ο άνθρωπος, αυτές θα υπηρετήσει (αφού απέτυχε να κάνει το ΠΑΣΟΚ δορυφόρο του Μητσοτάκη).

Το θέμα είναι τι ακριβώς πράττουν το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του. Δύσκολο να μην έχουν διαβάσει τα σημεία που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διάσπαση. Ακατανόητο αν όντως δεν έχουν παρατηρήσει ακόμα ότι τους υπονομεύουν, ανοιχτά και απρόκλητα. Απορίας άξιον γιατί δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προς άρση του αδιεξόδου έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Να φτάσει πάντως ομαλά το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές ομαλά χωρίς να σπάσουν αυγά στο εσωτερικό του, ας το ξεχάσουμε. Θαύματα δεν γίνονται στις ημέρες μας…