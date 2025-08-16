Θα “ρίξουν τον Μητσοτάκη”; Όχι, τον προστατεύει η… Παναγία!

Δεν κινδυνεύει να πέσει σήμερα ο Μητσοτάκης, αφού κανείς από τους αντιπάλους του δεν μπορεί να τον ρίξει. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει στις εκλογές που έρχονται.

Όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις και η κυβέρνηση ζορίζεται, μπαίνει μπροστά η προπαγάνδα, η οποία έχει δύο σκέλη. Το ένα λέει «θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη» και «κινδυνεύει η σταθερότητα».

Το δεύτερο αναζητεί ευθύνες σε άλλους. Για τις υποκλοπές έφταιγε ο Ανδρουλάκης, που «δεν πήγε να ενημερωθεί» για ποιον λόγο τον παρακολουθούσαν. Για τα Τέμπη έφταιγε στην αρχή ο σταθμάρχης και μετά οι «διαχρονικές παθογένειες». Τέτοιες «παθογένειες» φταίνε και για τους «Φραπέδες» και «Χασάπηδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ακρίβεια είναι μόνο «εισαγόμενη». Η ΔΕΗ «έπρεπε να γίνει ιδιωτική για να πέσουν οι τιμές του ρεύματος». Έγινε και οι τιμές πετάνε συνεχώς, το ίδιο και τα μπόνους των γκόλντεν μπόις της επιχείρησης. Και τώρα τελευταία για τις φωτιές φταίει ο δήμαρχος Πελετίδης της Πάτρας, επειδή είναι του ΚΚΕ. Στη Χίο, που επίσης κατακάηκε, δεν ξέρω τι δήμαρχο έχουν.

Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το ότι κάποιοι θέλουν «να ρίξουν τον Μητσοτάκη» (Άδωνις) δεν λέει τίποτα. Απολύτως φυσιολογικό είναι. Και αυτοί, ο Άδωνις και ο Μητσοτάκης, ήθελαν να ρίξουν τον Τσίπρα. Κι αυτό φυσιολογικό ήταν. Έτσι δουλεύει το σύστημα που έχουμε. Το «θέλουν να μας ρίξουν» είναι μια καραμέλα που έχει χάσει κάθε γεύση από την πολλή χρήση

Όμως, ο Μητσοτάκης δεν κινδυνεύει να πέσει, εκτός αν κάποιοι δικοί του βουλευτές αποστατήσουν, όπως έγινε το 1965 με τότε βουλευτές πρωτοστατούντος του παλαιού Μητσοτάκη. Ο σημερινός δεν κινδυνεύει. Η πλειοψηφία του τον διασφαλίζει. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει και ότι κανένας υπουργός του δεν θα ερευνηθεί ακόμα κι αν μοίραζε εκατομμύρια σε λωποδύτες(ξανά Άδωνις: «Έχουμε πλειοψηφία και αυτή αποφασίζει ποιος έχει ευθύνες, οι υπουργοί μας δεν έχουν»).

Δεν κινδυνεύει, λοιπόν, να πέσει σήμερα ο Μητσοτάκης, αφού κανείς από τους αντιπάλους του δεν μπορεί να τον ρίξει. Είναι ένα προπαγανδιστικό εφεύρημα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει στις εκλογές που έρχονται. Το γνωρίζουν ο ίδιος και οι περί αυτόν, το λένε και οι αριθμοί. Παρά την απουσία(επί του παρόντος…) υπολογίσιμου αντιπάλου, η φιλοδοξία τους να κυβερνήσουν για τρίτη τετραετία αυτοδύναμοι κινείται στα όρια του ευσεβούς πόθου.

Γιατί, άραγε, συμβαίνει αυτό, αφού η σημερινή κυβέρνηση «διασφαλίζει τη σταθερότητα»; Δεν το καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι που της έδωσαν δυο φορές 41%; Η απάντηση είναι πολύ καθαρή και τη δίνουν όσα αποδίδει η κυβερνητική πολιτική, τα οποία δεν «αναγνωρίζουν» όσοι την υφίστανται.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών η ζωή χειροτερεύει τα τελευταία χρόνια. Η ακρίβεια θερίζει, τα εισοδήματα δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Η στέγη έχει γίνει βραχνάς, ιδιαίτερα για τους νέους, οι οποίοι αδυνατούν να εγκαταλείψουν την οικογενειακή εστία.

Το 2019 βγήκαμε από τη δεκαετία της κρίσης. Με νέα κυβέρνηση. Και με ελπίδες ότι αφήνουμε πίσω μας τα δεινά και κάτι καλύτερο έρχεται. Όμως, τώρα αυτή η προσδοκία έχει διαψευστεί. Τα συναισθήματα που διακατέχουν τους περισσότερους είναι απογοήτευση, απαισιοδοξία, θυμός. Έτσι λένε οι έρευνες. Οι νέοι φοβούνται ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Η ανασφάλεια επηρεάζει τη ζωή της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών. Τους μόνους που δεν επηρεάζει είναι «τα δικά τους παιδιά», αυτά που καρπώνονται τα πάσης φύσεως κρατικά χρήματα, όχι μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί, ναι, ανησυχούν μήπως χαθεί η σημερινή «σταθερότητα». Οι άλλοι, οι συντριπτικά περισσότεροι, βλέπουν αυτή τη «σταθερότητα» με φόβο. Τους διακατέχει η ανασφάλεια για το σήμερα και το αύριο.

Από αυτούς, τους πολλούς, απειλούνται στις επόμενες εκλογές ο Μητσοτάκης και οι δικοί του. Γι’ αυτό, ίσως, ο ίδιος επικαλέσθηκε χτες την Παναγία(«αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μια αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια τη δύναμη που μας δίνει Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά»). Γι’ αυτό και ο υπουργός του Νίκος Δένδιας το πήγε λίγο παραπέρα(«του χρόνου, ελπίζω, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Της ΠΑΝΑΓΙΑΣ,, η σιλουέτα της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra), της πιο σύγχρονης φρεγάτας του πλανήτη, του «ΚΙΜΩΝΑ» να στολίζει τον ορίζοντα της Τήνου»).

Βοήθειά τους. Αν και ο Θεός-ελπίζουμε και η Παναγία- δεν πρέπει να πολυσυμπαθούν τους θεομπαίχτες(ή…Παναγιομπαίχτες) λαϊκιστές…