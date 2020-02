Actinoform Clouds: Τα "παράξενα" νέφη που ακόμη δεν έχουν πλήρως ερευνηθεί

Πρόκειται για μια σπάνια κατηγορία σύννεφων γνωστή στους μετεωρολόγους ως actinoform clouds ( ακτινόμορφα νέφη).

Η λέξη φυσικά προέρχεται από την ελληνική λέξη που σημαίνει σύννεφο με «μορφή» σαν αυτή της «ακτίνας».

Η Ελληνική γλώσσα όπως βλέπεται εξακολουθεί να συμβάλλει στις ονομασίες νεφικών σχηματισμών με το πλούσιο λεξιλόγιο της . Τα σύνννεφα αυτά αποτελούν ομάδες χαμηλών νεφών (1-2 Km ύψους ) που οργανώνονται σε ξεχωριστή ακτινική δομή. Μερικές φορές το σύστημα αυτών των νεφών εμφανίζεται με δομή που μοιάζει με φύλλα ή με μοτίβο «ακτίνων-οδόντων» , όπως στις παραπάνω εικόνες , με ακτινωτή δομή που τότε ονομάζεται «actiniae».

“Τα σύννεφα Actinoform παίρνουν ελαφρώς διαφορετικές μορφές, αλλά η γενική δομή είναι περίπου σαν την παραπάνω” δήλωσε ο Michael Garay, ερευνητής νεφών στο εργαστήριο Jet Propulsion της NASA. Οι εικόνες κατεγράφησαν στη δυτική ακτή της Αυστραλίας από το φασματοφωτόμετρο απεικόνισης ανάλυσης (MODIS) του δορυφόρου Aqua της NASA στις 29 Ιανουαρίου 2020.

By TIROS 5 satellite in 1965. ( Actinoform, radial or semi-radial , cloud pattern over the tropical central Pacific near 17.5N, 155W. Cloud pattern is roughly 200 miles in diameter. Picture of the Month, “Monthly Weather Review,” April 1965. TIROS V, Pass 838/837, Camera 1, Frame 20)

Οι πρώτες αναφορές των ακτινόμορφων νεφών προήλθαν από μια δορυφορική εικόνα του 1962 που καταγράφηκε από το τηλεοπτικό δορυφόρο παρατήρησης V (TIROS V) της NASA. Τα σύννεφα μπορούν να διαρκέσουν έως και 72 ώρες και συσχετίζονται συχνά με ψιλόβροχο.

Τα συστήματα νεφών Actinoform είναι αδύνατο να αναγνωριστούν από το έδαφος επειδή εμφανίζονται σε μεγάλες κλίμακες – μερικές φορές εκτείνονται σε μήκος 300 χιλιομέτρων (180 μίλια) σε χαμηλά στρώματα που συνήθως συναντώνται στον ανοιχτό ωκεανό.

Ο μηχανισμός με τον οποίο σχηματίζονται αυτά τα σύννεφα δεν είναι ακόμη καλά κατανοητός. Παλαιότερες έρευνες έχουν προτείνει μια σύνδεση αυτών με αερολύματα. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, ο Garay είπε ότι είναι δύσκολο να πούμε πώς τα αερολύματα θα μπορούσαν να είναι το κυρίαρχο αποτέλεσμα δημιουργίας τους τόσο μακριά από κατοικημένες περιοχές . Ο Garay σημείωσε επίσης ότι η τοποθεσία αυτών των σύννεφων είναι κάπως ασυνήθιστη. Η μελέτη εικόνων MISR της δυτικής ακτής του Περού όπως μπορείτε να διαβάσετε στην μελέτη που ακολουθεί έδειξε ότι σύννεφα που μοιάζουν ή είναι ακτινόμορφα, εμφανίζονται περίπου στο ένα τέταρτο του χρόνου ως διακριτοί σχηματισμοί πάνω από τα νερά της περιοχή του Περού. Πληρέστερη εξέταση έδειξε ότι τα ακτινοφόρα σύννεφα συμβαίνουν παγκοσμίως σχεδόν σε όλες τις περιοχές , ιδιαίτερα στις δυτικές ακτές των ηπείρων – στο Περού, στη Ναμίμπια στην Αφρική, στη Δυτική Αυστραλία και στη Νότια Καλιφόρνια. Αυτά τα συστήματα νεφών διατηρούνται κοντά στις ακτές , και σε κάποιες περιπτώσεις εισέρχονται στην ξηρά και δημιουργούν το φαινόμενο του June Gloom τον Ιούνιο για το οποίο θα μιλήσουμε μια άλλη φορά . Αυτά τα συστήματα νεφών πάντως σπάνια σχηματίζονται κοντά στον ισημερινό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερα παρατίθεται εμπεριστατωμένη ανάλυση για τα ακτινόμορφα νέφη την οποία υπογράφει μεταξύ άλλων ερευνητών ο Micael Garay ο οποίος είναι ειδικός στη νεφανάλυση. Οι γνώσεις μετεωρολογίας και τηλεπισκόπησης για τους φίλους αναγνώστες είναι απαραίτητες για να γίνει κατανοητή η μελέτη που ακολουθεί.