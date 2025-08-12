Μποφόρ τον Αύγουστο – “Καμπανάκι” Κολυδά για τα ταξίδια

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για τους ανέμους των επόμενων ημερών.

Με τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν αρκετά προβλήματα τις τελευταίες ημέρες τόσο στην πρόκληση πυρκαγιών όσο και στα σχέδια ταξιδιωτών, ιδίως από τα λιμάνια της χώρας, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει την εξέλιξή τους μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Ο κ. Κολυδάς κάνει λόγο για μελτέμι μέτριας έως ισχυρής έντασης (5–6 μποφόρ) που θα διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες στο Αιγαίο, ενώ αναμένεται ελαφρώς εξασθενημένο (4–5 μποφόρ) προς το τέλος Αυγούστου.

Για τον λόγο αυτό, ο μετεωρολόγος κρούει «καμπανάκι» για τη ναυσιπλοΐα και τα ταξίδια. «Η περίοδος που ακολουθεί εξακολουθεί να απαιτεί προσοχή στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά πιθανόν οι συνθήκες να είναι πιο ευνοϊκές σε σχέση με τις κορυφές του μελτεμιού νωρίτερα τον Αύγουστο».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Χρησιμοποιώντας και πάλι τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF, διακρίνουμε στον πρώτο χάρτη ότι στην Ελλάδα και το Αιγαίο εμφανίζεται κυρίως βόρειο ρεύμα (μελτέμι) μέτριας έως ισχυρής έντασης (15–25 κόμβοι, δηλ. 5–6 μποφόρ). Το μελτέμι θα είναι πολωμένο όπως τις δύο πρώτες εβδομάδες και θα επηρεάζει ιδιαίτερα τις Κυκλάδες . Στη δυτική Μεσόγειο οι άνεμοι είναι πιο ασταθείς, με και νοτιοδυτικά ρεύματα. Στον δεύτερο χάρτη το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο παραμένει αλλά φαίνεται ελαφρώς εξασθενημένο (10–20 κόμβοι, 4–5 μποφόρ), υποδεικνύοντας μια μικρή κάμψη της έντασης προς το τέλος Αυγούστου. Ανατολικά της Κρήτης και στην Ανατολική Μεσόγειο κυριαρχεί ισχυρότερο ανατολικό-βορειοανατολικό ρεύμα. Στη Δυτική Μεσόγειο εμφανίζονται πιο εκτεταμένα νοτιοδυτικά ρεύματα. Για ναυσιπλοΐα και τα ταξίδια η περίοδος που ακολουθεί εξακολουθεί να απαιτεί προσοχή στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά πιθανόν οι συνθήκες να είναι πιο ευνοϊκές σε σχέση με τις κορυφές του μελτεμιού νωρίτερα τον Αύγουστο.

Ο καιρός την Τετάρτη (13/08)

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη (14/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή (15/08)

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Ο καιρός το Σάββατο (16/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.