Κακοκαιρία: Οι 8 περιοχές που έριξε την περισσότερη βροχή – Χάρτης

Οι περιοχές όπου καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά την επέλαση της κακοκαιρίας στη χώρα.

Σφοδρή κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες πλήττει από αργά το βράδυ της Τετάρτης (1/10) μεγάλο μέρος της χώρας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφνται κυρίως την Πέμπτη (2/10).

Σύμφωνα με το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η κακοκαιρία από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως το πρωί της Παρασκευής (3/10) επηρέασε κυρίως τα βόρεια ηπειρωτικά και νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 09:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη.

meteo.gr

Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 09:20 της Παρασκευής 03/10 καταγράφηκε στο Παρανέστι Δράμας (90 χιλιοστά) ενώ και οι 8 σταθμοί βρίσκονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Το κύμα κακοκαιρίας έχει πλέον μετατοπιστεί στη βορειοανατολική χώρα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας