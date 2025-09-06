Το σκάνδαλο των αντηλιακών “καίει” την Αυστραλία

Έρευνα ανεξάρτητης οργάνωσης αποκάλυψε ότι 16 από τα 20 πιο δημοφιλή αντηλιακά της Αυστραλίας δεν παρέχουν την προστασία που διαφημίζουν. Κατακραυγή από τους καταναλωτές και ανακλήσεις δεκάδων προϊόντων.

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Αυστραλία μετά την αποκάλυψη ότι δημοφιλή αντηλιακά, ακόμη και πολυτελών brands, δεν παρέχουν την προστασία από τον ήλιο που υπόσχονται.

Η ανεξάρτητη καταναλωτική οργάνωση Choice δοκίμασε 20 αντηλιακά σε διαπιστευμένο εργαστήριο και διαπίστωσε ότι τα 16 από αυτά εμφάνιζαν χαμηλότερο δείκτη προστασίας από τον αναγραφόμενο. Σε κάποιες περιπτώσεις η διαφορά ήταν χαοτική: γνωστό αντηλιακό που “υποσχόταν” δείκτη προστασίας 50 και προβάλλεται ως premium προϊόν προσώπου, καταγράφηκε με πραγματικό δείκτη SPF μόλις 4.

Η αποκάλυψη προκάλεσε κατακραυγή, με τον ιατρικό ρυθμιστικό φορέα TGA να ξεκινά έρευνα, ενώ αρκετές εταιρείες προχώρησαν σε ανακλήσεις ή «πάγωμα» πωλήσεων. Η εταιρεία αρχικά αμφισβήτησε τα ευρήματα, ωστόσο λίγες εβδομάδες αργότερα απέσυρε το προϊόν, ζητώντας συγγνώμη από τους καταναλωτές.

Αντιδράσεις από τους καταναλωτές – Αποσύρονται δεκάδες αντηλιακά

Η υπόθεση έχει πλήξει σοβαρά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μια χώρα όπου ο καρκίνος του δέρματος αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας – με δύο στους τρεις Αυστραλούς να εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν κάποια μορφή στη διάρκεια της ζωής τους. Πολλοί μιλούν για «προδοσία», τονίζοντας πως «ένα κουπόνι επιστροφής δεν αναιρεί χρόνια έκθεσης στον ήλιο χωρίς επαρκή προστασία».

Όπως αναφέρει το BBC, η Choice ζητά από τις αρχές να ενισχύσουν τον έλεγχο της αγοράς αντηλιακών και να υποχρεώσουν τις εταιρείες να αποσύρουν άμεσα προϊόντα για τα οποία υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες.

Παρά το γεγονός ότι στην Αυστραλία τα αντηλιακά θεωρούνται «θεραπευτικά προϊόντα» και υπόκεινται σε αυστηρότερη ρύθμιση απ’ ό,τι στην Ευρώπη, το σκάνδαλο δείχνει κενά στην εποπτεία. Έρευνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού ABC αποκάλυψε ότι πολλά από τα προβληματικά προϊόντα είχαν ελεγχθεί από το ίδιο αμερικανικό εργαστήριο, το οποίο συστηματικά κατέγραφε υψηλότερες τιμές SPF. Επιπλέον, αρκετές συνταγές αντηλιακών μοιράζονται την ίδια βασική φόρμουλα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για συστημικό πρόβλημα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, ακόμη κι αν οι ενδείξεις SPF δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα, τα περισσότερα προϊόντα εξακολουθούν να παρέχουν σημαντική προστασία. Ωστόσο, το σκάνδαλο αναδεικνύει πόσο εύθραυστη είναι η εμπιστοσύνη του κοινού και πόσο κρίσιμο είναι να ενισχυθούν οι έλεγχοι σε μια αγορά που αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία.