Αυστραλία: Επεισόδιο με πυροβολισμούς – Δύο νεκροί αστυνομικοί, ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας άλλος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε αγροτική ιδιοκτησία στο Πορεπάνκα, στην Πολιτεία της Βικτώρια, περίπου 300 χλμ βορειοανατολικά της Μελβούρνης το πρωί της Τρίτης (26/08).

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη τεράστια αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη.

«Πρόκειται για ένα ενεργό περιστατικό και θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες όταν είναι επιχειρησιακά ασφαλές», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης “X” (πρώην Twitter).

«Ζητάμε από τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή», τόνισε εμφατικά η αστυνομική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η αυστραλιανή δημόσια ραδιοτηλεόραση ABC οι αστυνομικοί εκτελούσαν ένταλμα σύλληψης όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Από τις 2:30 μ.μ., δεκάδες αστυνομικοί, αρκετά ασθενοφόρα και ένα τεθωρακισμένο όχημα των ειδικών δυνάμεων βρίσκονταν στο σημείο. Ένα αστυνομικό ελικόπτερο εθεάθη επίσης να πετάει γύρω από την περιοχή σε χαμηλό ύψος ενώ η αστυνομία της Βικτώρια εγκατέστησε φορητό κέντρο διοίκησης για τον συντονισμό των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που μετέχουν στις έρευνες.

Η τουριστική περιοχή του Άλπαιν Σαιρ έχει τεθεί σε lockdown, τα σχολεία, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις έκλεισαν και όλοι οι ντόπιοι καλούνται να μείνουν εντός κλειστών χώρων στο σημείο που βρίσκονται και να μην μετακινηθούν μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.