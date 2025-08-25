Αυστραλία: Κατέθεσε ο μοναδικός επιζών από την δηλητηρίαση με τα μανιτάρια

Ο Ίαν Γουίλκινσον, ο μοναδικός επιζών από τη δηλητηρίαση με τα τοξικά μανιτάρια στην Αυστραλία, κατέθεσε για πρώτη φορά μετά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μελβούρνης βρέθηκε την Δευτέρα (25/08), ο Ίαν Γουίλκινσον, ο μοναδικός επιζών από την δηλητηρίαση με τα τοξικά μανιτάρια που συνέβη το 2023.

Ο Γουίλκινσον δήλωσε ότι συγχωρεί την Έριν Πάτερσον για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, αλλά δεν μπορεί να της προσφέρει συγχώρεση για τη δολοφονία τριών άλλων ανθρώπων.

“Συγχωρώ την Έριν”, είπε στο δικαστήριο. “Όσον αφορά όμως τις δολοφονίες της Χέδερ, της Γκέιλ και του Ντον, υποχρεούμαι να ζητήσω δικαιοσύνη”.

Ο Ίαν, πάστορας, του οποίου η σύζυγος, η κουνιάδα και ο γαμπρός δολοφονήθηκαν από την Πάτερσον, είπε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι δεν έχει ακόμη αναρρώσει πλήρως από τη δηλητηρίαση που υπέστη.

Ο Γουίλκινσον, όρθιος καθ’ όλη τη διάρκεια, μίλησε για περίπου 20 λεπτά για το αντίκτυπο αυτού που αποκάλεσε “μοιραίο γεύμα”.

Σύμφωνα με το Associated Press, αναφέρθηκε συγκινημένος για τον γάμο του με τη Χέδερ, περιγράφοντας τη σοφία και τις ικανότητές της, αλλά και το πώς η απώλειά της στέρησε από την οικογένεια τη χαρά και την ισορροπία.

“Η ζωή μου είναι πολύ φτωχότερη χωρίς αυτούς”, είπε ο Γουίλκινσον.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν τρέφει μίσος απέναντί της και προσεύχεται να εκμεταλλευτεί τον χρόνο της στη φυλακή για να αλλάξει. Ωστόσο, επεσήμανε πως η Πάτερσον ενήργησε με “ψυχρή και υπολογισμένη αδιαφορία” για τις ζωές τους.

“Λέω ‘το κακό που έγινε σε μένα’ εσκεμμένα. Δεν έχω καμία δύναμη ή ευθύνη να συγχωρήσω το κακό που έγινε σε άλλους”, είπε. “Η προσευχή μου για εκείνη είναι να χρησιμοποιήσει τον χρόνο της στη φυλακή σοφά, ώστε να γίνει καλύτερος άνθρωπος”, πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως η Έριν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο της Μελβούρνης, αντί να παρακολουθήσει τη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή, όπως είχε πράξει σε προηγούμενη ακρόαση μέσα στον μήνα.

Την ίδια ημέρα, δηλώσεις κατέθεσαν επίσης και άλλα μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων η μητέρα, ο αδελφός και ο ανιψιός του Ντον Πάτερσον.

‘Οπως αναφέρεται στην Guardian, ο τελευταίος θυμήθηκε ότι αμέσως μετά το γεύμα αναρωτήθηκε στο ημερολόγιό του αν πίσω από τη φαινομενική δηλητηρίαση κρυβόταν κάτι σκοτεινό, φόβοι που επιβεβαιώθηκαν την επόμενη μέρα.

Η διαδικασία για την επιβολή της ποινής αναμένεται να συνεχιστεί την Τρίτη (26/08).

Υπενθυμίζεται, πως οι ένορκοι καταδίκασαν την 50χρονη Πάτερσον, τον Ιούλιο για τη δολοφονία της συζύγου του Γουίλκινσον, Χέδερ Γουίλκινσον, της αδελφής της Γκέιλ Πάτερσον και του συζύγου της, Ντον Πάτερσον, με ένα γεύμα από μπιφ γουέλινγκτον που περιείχε μανιτάρια death cap τον Ιούλιο του 2023.

Ενώ καταδικάστηκε επίσης για την απόπειρα δολοφονίας του Ίαν Γουίλκινσον, ο οποίος πέρασε εβδομάδες στο νοσοκομείο και επέζησε μετά από μεταμόσχευση ήπατος.