Αυστραλία: Ομογενής ο άνδρας που σκόρπισε τον τρόμο στο Σίδνεϊ – Του απαγγέλθηκαν 25 κατηγορίες

Αντιμέτωπος με 25 κατηγορίες βρίσκεται ο ομογενής δράστης που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ, πυροβολώντας επί δύο ώρες και τραυματίζοντας συνολικά 20 άτομα.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του φερόμενου δράση της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στο Κρόιντον Παρκ στα δυτικά του Σίδνεϊ, το βράδυ της Κυριακής (05/10), όπου ένας άνδρας “πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας“, τραυματίζοντας 20 άτομα, κυρίως από θραύσματα.

Πρόκειται για τον 60χρονο ομογενή Αρτέμιο Μίντζα (Artemios Mintzas), o οποίος εμφανίστηκε σήμερα, Τρίτη (07/10) ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου του Μπέργουντ και εκεί του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 25 αδικήματα, μεταξύ αυτών και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Εκτιμάται πως πυροβόλησε “από 50 ως 100” φορές, από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από εμπορικό κατάστημα, πλήττοντας 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου.

Επιπλέον, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατοχή αδήλωτου ή απαγορευμένου πυροβόλου όπλου και κατοχή πυρομαχικών χωρίς νόμιμη άδεια.

Σύμφωνα με τις αρχές, 16 άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες στο σημείο του συμβάντος καθώς έφεραν ελαφρά τραύματα, με δύο από αυτά να μεταφέρονται αργότερα στο νοσοκομείο. Ένας άντρας ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, καθώς στο αυτοκίνητο που επέβαινε δέχθηκε τα πυρά του Μίντζα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τραύμα από σφαίρα στον λαιμό.

Ο Μίντζας συνελήφθη γύρω στις 9:30 το βράδυ, έπειτα από επέμβαση ειδικής μονάδας της αστυνομίας, η οποία κατάσχεσε και ένα πυροβόλο όπλο που εντοπίστηκε στο σημείο. Ο 60χρονος μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο, φέροντας τραύμα στο μάτι από σπασμένα γυαλιά, ενώ εκεί υποβλήθηκε σε ιατρική και ψυχιατρική αξιολόγηση.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το neoskosmos.com, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες, ούτε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.

“Είναι ένας 60χρονος άνδρας με δύο παιδιά και ελάχιστες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια”, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Στίφεν Πάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News, ο Μίντζας εργάζεται στο Sydney Trains.

Οι έρευνες συνεχίζονται από την ειδική ομάδα Strike Force Cornwood, η οποία εξετάζει τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.