Αυστραλία: Τροχαίο δυστύχημα σχολικού λεωφορείου – Μια νεκρή και 11 τραυματίες

Τη ζωή της έχασε μια νεαρή μαθήτρια και άλλοι 11 τραυματίστηκαν, μετά από τροχαίο δυστύχημα σχολικού λεωφορείου σε περιοχή της Αυστραλίας.

Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη (26/08) στην Πολιτεία Βικτώρια, της Αυστραλίας, όταν σχολικό λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία μαθήτρια και να τραυματιστούν έντεκα ακόμη άτομα.

Το όχημα μετέφερε 28 μαθητές του Christian College Geelong και, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο οδηγός του δεν κατάφερε να διαχειριστεί μια αριστερή στροφή σε έναν επαρχιακό δρόμο της πόλης Geelong, με συνέπεια την ανατροπή του λεωφορείου.

Ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας Βικτώρια, Πολ Λίνεχαμ, χαρακτήρισε το θέαμα του δυστυχήματος που αντίκρισαν τα σωστικά συνεργεία “απίστευτα σκληρό”.

“Κάθε απώλεια ζωής είναι μία απώλεια παραπάνω, και όταν πρόκειται για παιδιά, ως γονιός καταλαβαίνω πόσο βαθιά χτυπάει αυτό στην ψυχή. Η σκέψη μου είναι με τους γονείς που έμαθαν πως τα παιδιά τους ήταν ανάμεσα στους εμπλεκόμενους”, τόνισε.

Ένα παιδί μεταφέρθηκε με την βοήθεια αεροσκάφους στο νοσοκομείο έχοντας σοβαρά τραύματα, ενώ ακόμη 10 άτομα, μεταξύ αυτών και ο οδηγός, μεταφέρθηκαν οδικώς, όπως δήλωσε ο Ντέιβιντ Σίαρερ από την υπηρεσία ασθενοφόρων της Βικτώρια.

Σύμφωνα με το Reuters, o 76χρονος οδηγός έλαβε ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

“Οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Εξετάζουμε τόσο την κατάσταση του οχήματος όσο και τις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή του δυστυχήματος”, ανέφερε ο Αξιωματικός της Αστυνομίας.