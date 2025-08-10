Αγία Πετρούπολη: Πυροσβέστης έπεσε στο κενό από πύργο εκπαίδευσης

Η στιγμή που διασώστης πέφτει από πύργο εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια διαγωνισμού στην Αγία Πετρούπολη.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια διαγωνισμού για την “Καλύτερη Ομάδα Πυροσβεστικού Οχήματος“.

Ο διαγωνισμός, που δοκιμάζει την ταχύτητα και τον συντονισμό των πυροσβεστών, περιλάμβανε την τοποθέτηση οχήματος σε ανοιχτή πηγή νερού, την ανάπτυξη σωλήνων και την παράδοση μάνικας σε υψηλότερους ορόφους μέσω εξωτερικών κλιμάκων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το Fox News, ένας από τους πυροσβέστες στην προσπάθειά του να στερεώσει μία σκάλα, έχασε την ισορροπία του στον τρίτο όροφο του πύργου εκπαίδευσης και έπεσε στο κενό, χάνοντας μάλιστα τις αισθήσεις του.

Το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι ο πυροσβέστης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς στη βάση του πύργου υπήρχε ειδικό αερόστρωμα που απορρόφησε την πρόσκρουση.

Δείτε το βίντεο: