Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμι 

Δύο κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμι. Για “έναν από τους χειρότερους ανθρώπους” στη χώρα κάνει λόγο ο Τραμπ.

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

«Είμαι αθώος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Τζέιμς Κόμι, την ποινική δίωξη του οποίου επιζητούσε επί χρόνια ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», χαρακτηρίζοντας τον Κόμι ως «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» στη χώρα.

«Είμαι αθώος», τόνισε ο Τζέιμς Κόμι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Instagram, εκφράζοντας όμως την εμπιστοσύνη του στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε δημοσιογράφος του CNN, o Κόμι σκοπεύει να παραδοθεί στην αστυνομία το πρωί της Παρασκευής.

«Η οικογένειά μου κι εγώ γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι υπάρχει ένα κόστος για να σταθείς απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε να ζούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δεν θα γονατίσουμε— και ούτε εσείς πρέπει να το κάνετε», είπε ο Κόμι στο βίντεο.

«Κάποιος που αγαπώ βαθιά μου είπε πρόσφατα ότι ο φόβος είναι το εργαλείο ενός τύραννου — και έχει δίκιο», είπε ο Κόμι, αναφερόμενος σε δήλωση της κόρης του, Μωρέν, την οποία έκανε σε ένα αποχαιρετιστήριο email προς τους συναδέλφους της, μετά την απόλυσή της από το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αυτό το καλοκαίρι. «Αλλά εγώ δεν φοβάμαι — και ελπίζω ούτε κι εσείς. Ελπίζω, αντί γι’ αυτό, να είστε ενεργοί, να προσέχετε και να ψηφίσετε σαν να εξαρτάται η αγαπημένη σας πατρίδα από αυτό — γιατί πράγματι εξαρτάται», προσθεσε.

