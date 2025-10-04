Απέπλευσε το “Πίρι Ρέις” από το λιμάνι της Σμύρνης

Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής (3/10) από το λιμάνι της Σμύρνης. Αναμένεται να περάσει σε διεθνή ύδατα.

Την Πέμπτη, η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX με την οποία δέσμευε για έρευνες τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Λέσβου και της Χίου, στο κέντρο του Αιγαίου, από τις 4 έως και τις 14 Οκτωβρίου.

Η Ελλάδα απάντησε με αντι-NAVTEX στην τουρκική οδηγία για έρευνες στο Βόρειο Αιγαίο, τονίζοντας ότι οι περιοχές βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην αρμοδιότητα του σταθμού Λήμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος προς το παρόν πλέει σε τουρκικά χωρικά ύδατα, μετά θα περάσει σε διεθνή και η ελληνική πλευρά το παρακολουθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη τουρκική NAVTEX, η οποία είχε εκπνεύσει στις 25 Σεπτεμβρίου, ουδέποτε υλοποιήθηκε στην πράξη, καθώς τότε επιχειρήθηκε να διευκολυνθεί η σχεδιαζόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη — μια συνάντηση που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

