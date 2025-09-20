Ασταμάτητο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Γάζα – “Αυτά που βιώνουμε, δεν τα έχουμε ξαναζήσει”

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν ανελέητα την πόλη της Γάζας ενώ τα στρατεύματα προωθούνται στο εσωτερικό. Σε απόγνωση οι Παλαιστίνιοι.

Ενώ ο ισραηλινός στρατός εντείνει τον φονικό βομβαρδισμό της πόλης της Γάζας, καθώς προωθεί τα στρατεύματά του όλο και βαθύτερα στην περιοχή, δήλωσε ότι συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του IDF, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε περίπου 100 στόχους σε όλη τη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες. Εντωμεταξύ, ο τραγικός ημερήσιος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται ήδη στους 51 ανθρώπους.

Το απόγευμα του Σαββάτου, το Al Jazeera μετέδωσε πως ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε καταυλισμό με σκηνές στο κέντρο της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα.

Το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης στη Γάζα αναφέρει:

Ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις από τον Οκτώβριο του 2023 έχει ανέλθει σε 65.208 . Άλλοι 166.271 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

. Άλλοι 166.271 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Από τις 18 Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε την εκεχειρία, έχουν σκοτωθεί 12.653 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 54.230.

και έχουν τραυματιστεί 54.230. Τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι που αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Συνολικά, 2.518 Παλαιστίνιοι που ζητούσαν βοήθεια έχουν σκοτωθεί και πάνω από 18.449 έχουν τραυματιστεί.

και πάνω από 18.449 έχουν τραυματιστεί. Από τότε που το IPC κήρυξε λιμό στη Γάζα, έχουν καταγραφεί 164 θάνατοι, συμπεριλαμβανομένων 32 παιδιών.

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο παιδιά σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε πλήγμα σε σχολείο που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο, στα δυτικά της πόλης της Γάζας.

Καπνοί υψώνονται πάνω από την πόλη της Γάζας (AP Photo/Leo Correa)

Ο Ιμπραήμ Αρχίμ, ένα Παλαιστίνιο αγόρι που βρισκόταν εκεί, είπε στο Al Jazeera ότι όσοι είχαν καταφύγει εκεί “ξύπνησαν από τον ήχο μιας έκρηξης”. «Βρήκαμε τη σκηνή να καίγεται, με πολλούς νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών. Αρχίσαμε να τους μεταφέρουμε μόνοι μας και να προσπαθούμε να σβήσουμε τη φωτιά. Δεν υπήρχε ιατρική βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο. Έπρεπε να τους μεταφέρουμε με φορεία στο Νοσοκομείο της Ερυθράς Ημισελήνου», είπε.

Ο Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera, μεταδίδοντας από τον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε ότι τα σπίτια των ανθρώπων δέχονται επιθέσεις “χωρίς καμία προειδοποίηση”, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ επεκτείνονται στην περιοχή.

Όπως μετέδιδε το πρωί ο Guardian, o ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους εργαζομένους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις τι μόνο τα νοσοκομεία θα θεωρούνται προστατευόμενοι χώροι και ότι όλες οι άλλες υποδομές βοήθειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο.

Σε μηνύματα και συνομιλίες με εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας τις τελευταίες ημέρες ο IDF δήλωσε ότι η εντολή προς «όλους τους κατοίκους της Γάζας» να εκκενώσουν την πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής, ισχύει «για όλες τις ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις, εκτός από τα νοσοκομεία» και προειδοποίησε ότι «για να νικήσει τη Χαμάς, θα επιχειρήσει με πρωτοφανή ισχύ».

“Όλη τη νύχτα το άρμα πυροβολούσε”

Παράλληλα, σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι φέρονται να έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου. Η πολιτική προστασία έκανε από την πλευρά της λόγο επίσης χθες για λίγο μικρότερο αριθμό, συγκεκριμένα 450.000 κατοίκους. Ο ΟΗΕ υπολόγιζε στα τέλη Αυγούστου ότι ο αριθμός των κατοίκων της πόλης και των περιχώρων της ανερχόταν σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Ωστόσο, ορισμένοι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι λένε πως δεν έχουν τρόπο να φύγουν. Η μετακίνηση προς τον νότο, ένα επίπονο ταξίδι 6 έως 8 ωρών, μπορεί πλέον να κοστίσει έως και 2.000 δολάρια (ή περίπου 1.500 λίρες).

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

«Η κατάσταση είναι πραγματικά άσχημη. Όλη τη νύχτα το άρμα πυροβολούσε», είπε ο Τουφίκ Αμπού Μουαουάντ, που έφυγε από καταυλισμό εκτοπισμένων στα περίχωρα της πόλης, αλλά δεν είχε πού αλλού να πάει. «Θέλω να φύγω με τα αγόρια, τα κορίτσια, τα παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ζούμε. Είναι μια πολύ τραγική κατάσταση.», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κλείσει τον δρόμο Σαλάχ αλ-Ντιν, μια βασική οδική αρτηρία που χρησιμοποιούν οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι για να διαφύγουν από τη βόρεια Γάζα. Αυτό αφήνει ως μοναδική επιλογή την παράκτια οδό αλ-Ρασίντ.

Το Al Jazeera μίλησε με αρκετούς εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι, αδυνατώντας να μετακινηθούν με τα υπάρχοντά τους μέσω της Σαλάχ αλ-Ντιν – που είναι αποκλεισμένη σε κάποια σημεία από μπάζα ή σωρούς άμμου – αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν και να κοιμηθούν το βράδυ στην άκρη του δρόμου.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη… Η [ισραηλινή] κατοχή θέλει να μισείς τη ζωή. Δεν θέλει να ζήσεις», δήλωσε ο Άχμεντ Νατάτ, εκτοπισμένος Παλαιστίνιος.

«Αυτά που βιώνουμε, δεν τα έχουμε ξαναζήσει ποτέ», πρόσθεσε ο Αμπντάλα Νατάτ, επίσης εκτοπισμένος Παλαιστίνιος

«Ο κόσμος ίσως να θέλει να επιστρέψει, αλλά σε τι ακριβώς θα επιστρέψει; Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος ανθρωπιστικής οργάνωσης που εργάζεται στη Γάζα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προετοιμάζουν μια “ανθρωπιστική ζώνη” στην υπερπλήρη παραλιακή περιοχή αλ-Μαουάσι στο νότιο τμήμα της Γάζας, με νέες τοποθεσίες διανομής βοήθειας εκεί κοντά, παρέχοντας ηλεκτρικό ρεύμα σε μονάδες αφαλάτωσης, προσφέροντας λίγο νερό και επιτρέποντας περισσότερη βοήθεια να εισέλθει.

Το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Γάζας έχει ήδη αδειάσει από αμάχους και αποτελείται από ερείπια. Εάν τα ισραηλινά στρατεύματα καταλάβουν την πόλη της Γάζας, τότε ολόκληρος ο πληθυσμός των 2,1 εκατομμυρίων της κατεστραμμένης περιοχής θα περιοριστεί σε έναν μικρό θύλακα στον νότο.

Αυτή τη στιγμή, όλα τα σημεία διέλευσης για είσοδο αγαθών και ανθρώπων στη Γάζα βρίσκονται στον νότο, καθώς το πέρασμα Ζικίμ, που εξυπηρετούσε τον βορρά, παραμένει κλειστό από την προηγούμενη εβδομάδα.

Ισραηλινές δυνάμεις καταλαμβάνουν παλαιστινιακή γη για επέκταση εποικισμών

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν νέες εντολές κατάσχεσης γης για 140 ντούναμ (περίπου 14 εκτάρια ή 35 στρέμματα) παλαιστινιακής ιδιωτικής γης στην Άνατα, βορειοανατολικά της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι οι εντολές που παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες γης στην Άνατα δείχνουν πως η κατασχεθείσα γη θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή χώρου στάθμευσης και την επέκταση δρόμων που οδηγούν προς τον παράνομο εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ.

Σύμφωνα με την αναφορά, η κίνηση αυτή είναι μέρος των προσπαθειών του Ισραήλ να υλοποιήσει το αμφιλεγόμενο εποικιστικό σχέδιο Ε1, το οποίο αποσκοπεί στη σύνδεση του Μααλέ Αντουμίμ με την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό θα αποκόψει τη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη από το νότιο τμήμα της, υπονομεύοντας οποιαδήποτε μελλοντική προοπτική δημιουργίας ενιαίου παλαιστινιακού κράτους με εδαφική συνέχεια.

Οι Παλαιστίνιοι “θέλουν δράση στο πεδίο”, όχι παγκόσμια αδράνεια

Ο Τάμερ Καρμούτ, αναπληρωτής καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα, λέει ότι το Ισραήλ έχει πλέον κανονικοποιήσει τον πόλεμο στη Γάζα.

«Το πρόβλημα εδώ είναι ότι βλέπουμε ένα Ισραήλ που έχει, λίγο-πολύ, κανονικοποιήσει τη γενοκτονία στα μάτια του κόσμου, με την έννοια ότι έχει γίνει καθημερινή ρουτίνα για όλον τον πλανήτη να την παρακολουθεί και να μην μπορεί να τη σταματήσει», είπε ο Καρμούτ στο Al Jazeera.

Ένας αριθμός χωρών αναμένεται να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, γεγονός που θα γεννήσει κάποια ελπίδα, αλλά οι Παλαιστίνιοι θέλουν να δουν συγκεκριμένες ενέργειες κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο Καρμούτ.

«Βλέπουν πώς αυτή η πολιτική βούληση δεν υλοποιείται στο πεδίο, όσον αφορά τα πραγματικά μέτρα που θα πλήξουν τις πολιτικές προσάρτησης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και θα το σταματήσουν από τα εγκλήματα που διαπράττει καθημερινά», πρόσθεσε.

«Χρειάζονται να δουν αυτήν τη διεθνή βούληση να μετατρέπεται με κάποιο τρόπο σε τιμωρία για το Ισραήλ, να κάνει το Ισραήλ να νιώσει τον πόνο των πράξεών του — της γενοκτονίας του, της κατοχής του. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί».