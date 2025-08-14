Baby Shark: Νικήτρια η νοτιοκορεάτικη Pinkfong στη διαμάχη για τα δικαιώματα του viral παιδικού τραγουδιού

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε τον ισχυρισμό Αμερικανού συνθέτη για λογοκλοπή του viral τραγουδιού «Baby Shark»

Μια δικαστική διαμάχη για τα πνευματικά δικαιώματα γύρω από το viral τραγούδι «Baby Shark», το οποίο λατρεύουν τα μικρά παιδιά και συχνά… φοβούνται οι γονείς τους, έφτασε στο τέλος της, με το δικαστήριο να απαλλάσσει τους Κορεάτες δημιουργούς της πιο δημοφιλούς εκδοχής από την κατηγορία της λογοκλοπής.

Το διαδίκτυο ερωτεύτηκε την εκδοχή του «Baby Shark» από την Pinkfong, με τον αξεπέραστο στίχο «doo doo doo doo doo doo». Η εκτέλεση αυτή γέννησε τηλεοπτικά spin-off, ταινίες και εφαρμογές για smartphone, αποφέροντας στην εταιρεία εκατομμύρια. Όμως, το 2019 ένας Αμερικανός δημιουργός παιδικών τραγουδιών ισχυρίστηκε ότι η Pinkfong αντέγραψε τη δουλειά του.

Ο Jonathan Wright, γνωστός ως Johnny Only, έφτασε την υπόθεσή του μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας, κατηγορώντας την Pinkfong ότι αντέγραψε την προγενέστερη δική του εκδοχή του «Baby Shark».

Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάνθηκε την Πέμπτη (14/08) ότι η εκδοχή του Wright δεν μπορεί να θεωρηθεί «πρωτότυπο δημιουργικό έργο», όπως αναφέρει το CNN, καθώς υπήρχαν ήδη προηγούμενες εκδοχές του «Baby Shark» και εκείνος δεν πρόσθεσε σημαντικά νέα δημιουργικά στοιχεία.

Ωστόσο, αρκετές εκδοχές του «Baby Shark» προϋπήρχαν του βίντεο του Wright, συμπεριλαμβανομένης μιας γερμανικής εκδοχής με τίτλο «Kleiner Hai», η οποία έγινε viral σε μικρότερο βαθμό στην Ευρώπη το 2010.

Μετά την τεράστια απήχηση που γνώρισαν οι εκδοχές της Pinkfong, προκαλώντας viral στιγμές στα social media όπως το #BabySharkChallenge και οδηγώντας το τραγούδι μέχρι το Νο. 32 του αμερικανικού Billboard Hot 100, ο Wright κατέθεσε την αγωγή του για λογοκλοπή, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 30 εκατομμυρίων γουόν (21.600 δολάρια).

Η νομικός του ισχυρισμός ήταν ότι το τραγούδι της Pinkfong ήταν «ουσιαστικά παρόμοιο» με το δικό του και ζητούσε «αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του δικαστηρίου.

Ο Wright είχε δηλώσει το 2019 στο Καναδικό Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο CBC ότι η εκδοχή της Pinkfong «φαίνεται εντυπωσιακά παρόμοια» με τη δική του, επισημαίνοντας ότι τα δύο τραγούδια είχαν «ίδιο τονικό ύψος, ίδια αλλαγή τέμπο, ίδια μελωδία και ρυθμό».

Το δικαστήριο επικεντρώθηκε στο αν η εκδοχή του Wright μπορεί να θεωρηθεί «παράγωγο έργο» του αρχικού παιδικού τραγουδιού και στο αν η Pinkfong δημιούργησε τη δική της εκδοχή βασιζόμενη στο έργο του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο Wright δεν προέβη σε «επεξεργασίες ή αλλαγές σε βαθμό» που να του παρέχουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ως παράγωγο έργο.

Ακόμη και με την υπόθεση ότι η εκδοχή του είναι παράγωγο έργο του παραδοσιακού τραγουδιού, το δικαστήριο ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν ουσιαστικές ομοιότητες» ανάμεσα στο τραγούδι της Pinkfong και στη δική του εκδοχή.

Το βίντεο της Pinkfong «Baby Shark Dance» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube όλα αυτά τα χρόνια. Η εταιρεία έχει αποκομίσει εκατομμύρια από προϊόντα με θέμα το Baby Shark, όπως τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και εφαρμογές για smartphone, με πρωταγωνιστές τους χαρακτήρες Baby Shark, Mama Shark, Papa Shark, Grandma Shark και Grandpa Shark.