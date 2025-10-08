Μπομπ Ρος: Σε δημοπρασία 30 πίνακες του διάσημου ζωγράφου λόγω… Τραμπ

Τριάντα πίνακες του Μπομπ Ρος, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν δημιουργηθεί στον “αέρα” της εκπομπής του, πρόκειται να δημοπρατηθούν.

Τριάντα πίνακες που δημιούργησε ο Μπομπ Ρος θα βγουν σύντομα σε δημοπρασία για να καλυφθούν τα έξοδα προγράμματος των δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών που πλήττονται από περικοπές ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Ο Ρος, σταθερή παρουσία της δημόσιας τηλεόρασης τη δεκαετία του 1980 και του 1990, «αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει την τέχνη προσιτή σε όλους», δήλωσε η Joan Kowalski, πρόεδρος της Bob Ross Inc. «Αυτή η δημοπρασία διασφαλίζει ότι η κληρονομιά του συνεχίζει να στηρίζει το ίδιο μέσο που έφερε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια για δεκαετίες».

Η Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις πίνακες του Ρος στις 11 Νοεμβρίου ενώ θα ακολουθήσουν άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη και διαδικτυακά. Όλα τα κέρδη θα διατεθούν σε σταθμούς που χρησιμοποιούν περιεχόμενο από τον διανομέα American Public Television.

O πρώτος πίνακας που ζωγράφησε ο Μπομπ Ρος στην εκπομπή του "Η Χαρά της Ζωγραφικής" AP/Mark Vancleave

Η ιδέα είναι να βοηθηθούν οι σταθμοί που έχουν ανάγκη κάλυψης των τελών αδειοδότησης, τα οποία τους επιτρέπουν να προβάλλουν δημοφιλή προγράμματα, όπως το «The Best of Joy of Painting», βασισμένο στη σειρά του Ross, «America’s Test Kitchen», «Julia Child’s French Chef Classics» και «This Old House». Οι μικροί σταθμοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Με εντολή Τραμπ, το Κογκρέσο προχώρησε σε περικοπής της δαπάνης 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, αφήνοντας περίπου 330 σταθμούς PBS και 246 σταθμούς NPR να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Πολλοί ξεκίνησαν εκστρατείες έκτακτης χρηματοδότησης. Κάποιοι αναγκάστηκαν να απολύσουν προσωπικό και να μειώσουν προγράμματα.

Ο αγαπητός τηλεοπτικός ζωγράφος Μπομπ Ρος πέθανε το 1995 από επιπλοκές καρκίνου, μετά από 11 χρόνια στην εκπομπή «The Joy of Painting». Το πρόγραμμα του προβαλλόταν σε σταθμούς στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Ο πρώην δεκανέας της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστός για την ήρεμη στάση και τα ενθαρρυντικά του λόγια, γνώρισε αναζωπύρωση της δημοτικότητάς του κατά τη διάρκεια των lockdowns της πανδημίας Covid-19.

Ο Ross μιλούσε συχνά στον αέρα για “μικρά, χαρούμενα” σύννεφα και δέντρα ενώ συνήθιζε να επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν λάθη, μόνο “χαρούμενα ατυχήματα”.

Οι τριάντα πίνακες που θα δημοπρατηθούν καλύπτουν όλη την καριέρα του Ρος και περιλαμβάνουν ορεινά τοπία και λίμνες, το χαρακτηριστικό του αισθητικό στυλ. Οι περισσότεροι από τους 30 δημιουργήθηκαν στον αέρα, ο καθένας σε λιγότερο από 30 λεπτά, δηλαδή στο διάστημα ενός επεισοδίου.

Οι δημοπρασίες των 30 πινάκων που πρόκειται να πωληθούν εκτιμάται ότι θα φτάσουν συνολικά αξία 850.000 έως 1,4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Bonhams.