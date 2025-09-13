Δυτική Όχθη: Έποικοι κατέλεβαν το σπίτι του οσκαρικού σκηνοθέτη Μπάσελ Άντρα – Άγνωστη η τύχη του

Έποικοι της Δυτικής Οχθης κατέλαβαν το σπίτι του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ “No Other Land”, Μπάσελ Άντρα.

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το Σάββατο το σπίτι του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπάσελ Άντρα, βραβευμένου με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ “No Other Land”, αφού ομάδες εποίκων επιτέθηκαν στο χωριό του, Αλ Τουβάνι, στη νότια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με έναν από τους συν-σκηνοθέτες της ταινίας.

Ο Ισραηλινός συν-σκηνοθέτης της ταινίας, Γιουβάλ Άμπραχαμ ανέφερε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν κάνει έφοδο στο σπίτι του Άντρα και τον αναζητούν, καθώς είναι άγνωστο πού βρίσκεται.

«Φοβάμαι πολύ για τον Μπάσελ αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό που συμβαίνει ξανά και ξανά είναι ότι οι έποικοι επιτίθενται σε παλαιστινιακά χωριά και μετά οι στρατιώτες έρχονται και επιτίθενται στους Παλαιστίνιους», δήλωσε ο Άμπραχαμ στο πρακτορείο ειδήσεων Efe.

Επίσης, ο Άμπραχαμ δημοσίευσε στο X την πληροφορία ότι οι Ισραηλινοί έποικοι είχαν ξυλοκοπήσει αρκετούς συγγενείς του Άντρα.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης της Ερυθράς Ημισελήνου επιβεβαίωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι είχαν φροντίσει τρεις Παλαιστίνιους που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση των εποίκων. Δύο από αυτούς έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Το No other land είχε κατακτήσει το Οσκαρ πέρυσι.

O Άντρα είχε βραβευθεί με τον Ισραηλινό συν-σκηνοθέτη Γιουβάλ Άμπραχαμ από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα για τη δουλειά τους τον προηγούμενο Ιούνιο.