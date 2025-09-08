ΔΟΑΕ: Προχωρούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ είπε πως ελπίζει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ημερών.

Ο χρόνος εξαντλείται όσον αφορά τις συνομιλίες μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) και του Ιράν για το πώς θα επαναληφθούν οι επιθεωρήσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι σήμερα, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν εντός ημερών.

Ο ΔΟΑΕ δεν έχει πρόσβαση σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τις βομβάρδισαν τον Ιούνιο. Το Ιράν πέρασε νόμο μετά τις επιθέσεις αναστέλλοντας τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ και λέγοντας ότι οι όποιες επιθεωρήσεις θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Ο ΔΟΑΕ και το Ιράν είναι τώρα σε συνομιλίες για τις «λεπτομέρειες» της πλήρους επανάληψης των επιθεωρήσεων, αν και ο Γκρόσι δηλώνει ότι αυτό δεν αλλάζει την υποχρέωση του Ιράν να επιτρέψει μέτρα εξακρίβωσης, όπως οι επιθεωρήσεις, ως συμβαλλόμενου μέρους στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων.

«Υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά όχι πολύς. Συνεχίζει να είναι αρκετός όταν υπάρχει καλή πίστη και ξεκάθαρη αίσθηση ευθύνης», δήλωσε ο Γκρόσι σε δήλωση στην τριμηνιαία διάσκεψη του Συμβουλίου των Κυβερνητών του ΔΟΑΕ.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος. Ελπίζω ειλικρινά ότι εντός των επόμενων λίγων ημερών θα είναι δυνατόν να υπάρξει επιτυχής ολοκλήρωση των συνομιλιών αυτών προκειμένου να διευκολυνθεί η επανάληψη, η πλήρης επανάληψη, του απαραίτητου έργου μας με το Ιράν», δήλωσε ο Γκρόσι.

Οι συνομιλίες τους λαμβάνουν χώρα με φόντο την έναρξη από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης μιας διαδικασίας 30 ημερών στις 28 Αυγούστου για την εκ νέου επιβολή κυρώσεων στο Ιράν. Οι περιορισμοί ήρθησαν με βάση την πυρηνική συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων, που εκτροχιάστηκε αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από αυτή το 2018.

Αυτές οι τρεις δυνάμεις –Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία, γνωστές ως Ε3—έχουν δηλώσει ότι θα προχωρήσουν στην εκ νέου επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας “snapback”, εκτός κι αν οι επιθεωρήσεις του ΔΟΑΕ επαναληφθούν πλήρως στο Ιράν και η Τεχεράνη λογοδοτήσει για το μεγάλο απόθεμά της σε ουράνιο που είναι κοντά στο επίπεδο εμπλουτισμού που απαιτείται για την κατασκευή όπλων και επαναλάβει τις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Είμαι βέβαιος ότι με αυτά τα πρακτικά βήματα (για τις επιθεωρήσεις) σε ισχύ, άλλες σημαντικές διπλωματικές διαβουλεύσεις και διαδικασίες θα βρουν πιο ελπιδοφόρο έδαφος για να προχωρήσουν προς θετικές εκβάσεις», δήλωσε ο Γκρόσι, αναφερόμενος προφανώς στην ευρύτερη διπλωματία, όπως στις συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ε3.