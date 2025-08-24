Μεγάλη κινητοποίηση των ρωσικών αρχών μετά από έκρηξη σε κατάστημα παιχνιδιών στο κέντρο της Μόσχας. Αναφορές για τουλάχιστον έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε, το πρωί της Κυριακής (24/8), στο κέντρο της Μόσχας, όταν φιάλη αερίου εξερράγη σε ένα από τα πιο γνωστά καταστήματα παιχνιδιών, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Κατάστημα Παιδιών, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως «Detsky Mir». Το κατάστημα βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα, κοντά στην έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Το κτίριο, που στεγάζει επίσης εστιατόρια, καταστήματα και κινηματογράφο, εκκενώθηκε, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το κανάλι Mash στο Telegram ανέφερε ότι εξερράγη φιάλη ηλίου.

Περισσότερα σε λίγο…