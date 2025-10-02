Ένα κορίτσι μόλις δύο ετών είναι η νέα Θεά που λατρεύουν στο Νεπάλ

Η 2χρονη Άριαταρα Σέκια, μόλις 2 ετών είναι η νέα ζωντανή θεά του Νεπάλ που λατρεύουν Ινδουιστές και Βουδιστές.

Ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών επιλέχθηκε ως η νέα ζωντανή θεά του Νεπάλ, κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου και σημαντικότερου Ινδουιστικού φεστιβάλ της χώρας.

Η Άριαταρα Σάκια, σε ηλικία 2 ετών και 8 μηνών, επιλέχθηκε ως η νέα Κουμάρι ή “παρθένα Θεά”, που, σύμφωνα με την παράδοση, μετατρέπεται σε κοινή θνητή μόλις φτάσει στην εφηβεία.

Οι Κουμάρι επιλέγονται από τις οικογένειες των Σάκια της κοινότητας Νεουάρ, οι οποίες είναι ιθαγενείς της κοιλάδας του Κατμαντού, και λατρεύονται τόσο από Ινδουιστές όσο και από Βουδιστές.

Τα κορίτσια, όπως αναφέρει το CNN, επιλέγονται μεταξύ 2 και 4 ετών και πρέπει να έχουν αψεγάδιαστο δέρμα, μαλλιά, μάτια και δόντια και δεν πρέπει να φοβούνται το σκοτάδι.

Η Κουμάρι φορά πάντα κόκκινα, μαζεύει τα μαλλιά της σε κότσους και έχει ένα “τρίτο μάτι” ζωγραφισμένο στο μέτωπό της.

Η νέα 2χρονη Θεά στο Νεπάλ AP

Οικογένεια, φίλοι και πιστοί παρέλασαν με τη νέα Κουμάρι στους δρόμους του Κατμαντού κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Ίντρα Τζάτρα, πριν το παιδί εισέλθει στο ναό-παλάτι, που θα είναι το σπίτι της για αρκετά χρόνια.

Οι πιστοί σχημάτισαν ουρές για να αγγίξουν τα πόδια του κοριτσιού με το μέτωπό τους — την ύψιστη ένδειξη σεβασμού για τους Ινδουιστές — και της πρόσφεραν λουλούδια και χρήματα. Η νέα Κουμάρι θα ευλογήσει τους πιστούς, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, την Πέμπτη.

“Μέχρι χθες ήταν απλώς η κόρη μου, αλλά σήμερα είναι θεά”, δήλωσε ο πατέρας της, Ανάντα Σάκια.

Όπως είπε, υπήρχαν ήδη σημάδια πως θα γινόταν θεά πριν ακόμη γεννηθεί. “Η γυναίκα μου κατά την εγκυμοσύνη είδε όνειρο ότι ήταν Θεά και τότε καταλάβαμε πως θα ήταν κάτι το ξεχωριστό”, είπε.

Οι Κουμάρι έχουν ελάχιστους φίλους και συνήθως δεν παντρεύονται λόγω… κατάρας

Οι οικογένειες της φατρίας Σάκια που πληρούν τα κριτήρια για αυτή την τιμητική θέση συναγωνίζονται για να επιλεγούν οι κόρες τους καθώς η οικογένεια της Κουμάρι αποκτά υψηλό κύρος στην κοινωνία και μέσα στη φατρία της.

Ωστόσο, οι Κουμάρι ζουν απομονωμένες. Έχουν ελάχιστους επιλεγμένους φίλους και επιτρέπεται να βγαίνουν έξω μόνο λίγες φορές τον χρόνο, κατά τη διάρκεια φεστιβάλ.

Οι πρώην Κουμάρι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη φυσιολογική ζωή, να μάθουν να κάνουν δουλειές του σπιτιού και να παρακολουθήσουν κανονικά σχολεία. Σύμφωνα με τη νεπαλική λαϊκή παράδοση, οι άνδρες που παντρεύονται πρώην Κουμάρι πεθαίνουν νέοι, και έτσι πολλά κορίτσια παραμένουν άγαμα.

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν πολλές αλλαγές στην παράδοση και η Κουμάρι επιτρέπεται πλέον να λαμβάνει εκπαίδευση από ιδιωτικούς δασκάλους μέσα στο ναό-παλάτι, ακόμη και να έχει τηλεόραση.

Η κυβέρνηση προσφέρει επίσης πλέον στις πρώην Κουμάρι μικρή μηνιαία σύνταξη περίπου 110 δολαρίων, που είναι ελαφρώς πάνω από τον κατώτατο μισθό που έχει θεσπίσει το κράτος.