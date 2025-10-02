Ένας αστέρας του Bollywood μπήκε στην λέσχη των δισεκατομμυριούχων

Ο αστέρας του Bollywood, Shah Rukh Khan κατακτά για πρώτη φορά τη θέση του δισεκατομμυριούχου, με την καθαρή αξία της περιουσίας του να φτάνει τα 1,4 δισ. δολάρια.

Ο αστέρας του Bollywood, Shah Rukh Khan, μπήκε για πρώτη φορά στον κύκλο των δισεκατομμυριούχων, καταλαμβάνοντας μια θέση ανάμεσα στους πιο πλούσιους ηθοποιούς του πλανήτη.

Ο 59χρονος αστέρας, με καθαρή περιουσιακή αξία ύψους 1,4 δισ. δολαρίων, βρίσκεται στην κορυφή της Hurun India Rich List 2025, η οποία κατατάσσει τους πλουσιότερους Ινδούς. Η περιουσία του τον τοποθετεί δίπλα σε παγκόσμιες προσωπικότητες όπως ο Arnold Schwarzenegger, η Rihanna, ο Tiger Woods και η Taylor Swift, η καθαρή αξία της οποίας υπολογίζεται στα 1,6 δισ. δολάρια από το περιοδικό Forbes.

Άλλες προσωπικότητες του Bollywood που βρίσκονται στη λίστα περιλαμβάνουν την ηθοποιό Juhi Chawla, τους ηθοποιούς Hrithik Roshan και Amitabh Bachchan και τον σκηνοθέτη Karan Johar.

Ο Shah Rukh Khan, ο οποίος συχνά αποκαλείται “ο βασιλιάς του ρομαντισμού” του Bollywood, έχει πάνω από τρεις δεκαετίες καριέρας στον ινδικό κινηματογράφο. Έχει επανασχεδιάσει τη δημόσια εικόνα του, μετατρέποντας τον εαυτό του από ηθοποιό σε ιδιοκτήτη παραγωγικής εταιρείας και κλαμπ κρικέτ.

“Η οικονομική κατάσταση του Khan οφείλεται κυρίως στα μερίδιά του στη Red Chillies Entertainment (την εταιρεία παραγωγής του) και στην Knight Rider Sports (την ομάδα του στο IPL κρικέτ)”, δήλωσε ο Anas Rahman Junaid, ιδρυτής και κύριος ερευνητής της Hurun India, στο BBC. Οι υπόλοιπες πηγές εισοδήματός του περιλαμβάνουν κέρδη από ταινίες, διαφημίσεις και επενδύσεις σε ακίνητα παγκοσμίως.

Η μεταβαλλόμενη οικονομία της Ινδίας

Η είσοδος του Khan στη λίστα των δισεκατομμυριούχων αντανακλά την αλλαγή στην οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας. “Καθώς η ινδική οικονομία ωριμάζει και προχωρά στην επόμενη φάση δημιουργίας πλούτου, βλέπουμε νέες πηγές αξίας να αναδύονται πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς όπως η βιομηχανία, η τεχνολογία και η τραπεζική”, δήλωσε ο Junaid.

Τα αθλήματα, η ψυχαγωγία και οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε πνευματικά δικαιώματα είναι πλέον “σοβαροί κινητήρες δημιουργίας πλούτου στην Ινδία”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Rahman Junaid, αυτή η εξέλιξη μοιάζει με την πορεία που ακολούθησαν οι ΗΠΑ, όπου οι πλούσιες λίστες, που κάποτε κυριαρχούνταν από βιομήχανους και τραπεζίτες, τώρα περιλαμβάνουν ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων, μεγιστάνες των ΜΜΕ και διάσημους ηγέτες εμπορικών σημάτων – από τον Michael Jordan και τον LeBron James μέχρι την Oprah Winfrey και την Beyoncé.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί διάσημοι είναι εξαιρετικά πλούσιοι, το Forbes αναφέρει ότι “είναι σπάνιο οι καθαρές αξίες τους να φτάνουν σε δέκα νούμερα”, με λιγότερους από είκοσι ανθρώπους στον πλανήτη να το έχουν καταφέρει.