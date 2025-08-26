Επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Ραμάλα – Πυροβολισμοί, τραυματίες και συλλήψεις

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις του και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πραγματοποιώντας επιδρομή στη Ραμάλα. Δακρυγόνα και πυροβολισμοί από τον στρατό, δεκάδες τραυματίες.

O ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μια σπάνια, μέρα μεσημέρι, επιδρομή στην καρδιά της κατεχόμενης Ραμάλα, όπου εδρεύει η Παλαιστινιακή Αρχή την Τρίτη (26/08), στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των επιθέσεων στη Δυτική Όχθη.

Ο στρατός υποστήριξε ότι έκανε εφόδους σε καταστήματα συναλλάγματος, κατηγορώντας τα ότι χρησιμοποιούν τα χρήματα για τη χρηματοδότηση ένοπλων οργανώσεων, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστούν αποδείξεις για να στηριχθούν αυτοί οι ισχυρισμοί. Αμέσως μετά, ο στρατός προχώρησε σε παρόμοια εισβολή στη Χεβρώνα.

Δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τοπικούς γιατρούς, καθώς υπήρξαν ρίψεις δακρυγόνων αλλά και πυροβολισμοί.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν κόσμο να τρέχει καθώς δακρυγόνα έπεφταν σε πολυσύχναστους δρόμους και πεζοδρόμια.

Ισραηλινός στρατιώτης καταγράφεται να πυροβολεί, ενώ άνθρωποι τριγύρω μεταφέρουν τους τραυματίες.

Σε άλλο βίντεο, στρατιωτικό όχημα φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση δημοσιογράφων που κάαλυπταν τα γεγονότα.

Το Ισραήλ εντείνει τις σχεδόν καθημερινές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, οι οποίες συστηματικά οδηγούν σε βίαιες συγκρούσεις, συλλήψεις, θανάτους, κατεδαφίσεις σπιτιών και αναγκαστικό εκτοπισμό οικογενειών.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, επικαλούμενο την Ερυθρά Ημισέληνο της Παλαιστίνης, αναφέρει ότι οκτώ άτομα χτυπήθηκαν με πραγματικά πυρά, 14 τραυματίστηκαν από σφαίρες-καουτσούκ και πέντε τραυματίστηκαν από θραύσματα.

Άλλοι 31 Παλαιστίνιοι υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής δακρυγόνων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένα όχημα δημοσιογράφων δέχτηκε επίσης πυρά από σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ, πρόσθεσε το Wafa.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι συνέλαβε πέντε Παλαιστίνιους στην επιδρομή στη Ραμάλα

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι κατάσχεσε εκατοντάδες χιλιάδες σεκέλ κατά την επιδρομή του σε κατάστημα συναλλάγματος στη Ραμάλα.

Ισχυρίστηκε ότι το ανταλλακτήριο διοχέτευε χρήματα στη Χαμάς, χωρίς όμως να παρουσιάσει αποδείξεις που να στηρίζουν τον ισχυρισμό.

Για “επικίνδυνη κλιμάκωση” κάνει λόγο η Παλαιστινιακή Αρχή

Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «επικίνδυνη κλιμάκωση» από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφερόμενη στις επιδρομές μέσα και γύρω από τη Ραμάλα που άφησαν δεκάδες τραυματίες.

Χαρακτηρίζοντας τις επιδρομές «εγκληματικές πράξεις επιθετικότητας», η προεδρία δήλωσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση φέρει πλήρη ευθύνη και κάλεσε τις ΗΠΑ να παρέμβουν ώστε να σταματήσουν τα συνεχιζόμενα «εγκλήματα» στη Δυτική Όχθη.

Προειδοποίησε επίσης ότι το Ισραήλ «ωθεί τα πράγματα προς μια μεγάλη έκρηξη» με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να δράσει ώστε να σταματήσουν οι «απαράδεκτες ισραηλινές πρακτικές».

Διαρκής η κλιμάκωση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου

Αν και ο στρατός παρουσίασε την επιχείρηση στη Ραμάλα ως μέρος της εκστρατείας του για τον τερματισμό των μεταφορών χρημάτων προς την παλαιστινιακή οργάνωση, τέτοιες επιδρομές συχνά στοχοποιούν επιχειρήσεις αμάχων και χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για μαζικές συλλήψεις και εκφοβισμό.

Όπως επισημαίνει το Al Jazeera, πρόκειται για μεγάλης κλίμακας επιδρομές και εφόδους που ο στρατός πραγματοποιεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιεί μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον ενόπλων, που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες Παλαιστινίους και εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες. Έχει επίσης καταγραφεί μεγάλη αύξηση στη βία εποίκων κατά Παλαιστινίων.

Πλέον, ο ισραηλινός στρατός έχει αυξήσει τόσο το μέγεθος όσο και την κλίμακα αυτών των επιχειρήσεων σε ολόκληρο το κατεχόμενο έδαφος, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε πόλεμο σε πολλά μέτωπα: στη Δυτική Όχθη, στη Συρία, στον Λίβανο, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, στη Λωρίδα της Γάζας, στην Υεμένη και στο Ιράν, με αποτέλεσμα οι κραδασμοί από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εξαπλώνονται σε ολόκληρη την περιοχή.