Επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε: Βρέθηκε ματωμένο μαχαίρι στο δωμάτιο του γιου

Τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως για την επίθεση με μαχαίρι στη δήμαρχο του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ. Βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος.

Συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, στο σπίτι της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, η αστυνομία βρήκε το φερόμενο ως όπλο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι κουζίνας, στο δωμάτιο του θετού γιου της 57χρονης.

Πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας αναφέρουν ότι το μαχαίρι εντοπίστηκε με φρέσκα ίχνη αίματος, μέσα στο σακίδιο του 15χρονου στο οποίο υπήρχαν ακόμα ματωμένα ρούχα, που φέρεται να ανήκουν στην θετή κόρη της πολιτικού.

Επιπλέον, σύμφωνα με την BILD, οι υπάλληλοι της εγκληματολογικής υπηρεσίας παρατήρησαν στο σπίτι της 57χρονης ότι, πριν την κλήση έκτακτης ανάγκης – την οποία πραγματοποίησαν τα παιδιά της – μάλλον είχε γίνει προσπάθεια να καθαριστούν μεγάλες κηλίδες αίματος. Ωστόσο, τα ίχνη κατέστη δυνατό να ανακτηθούν με ειδικές μεθόδους ανίχνευσης.

Η γερμανική εφημερίδα γράφει πως είναι πιθανό η 57χρονη να βρισκόταν σοβαρά τραυματισμένη στον καναπέ του σπιτιού ενώ κάποιος προσπαθούσε να εξαφανίσει τα ίχνη.

“Σταθερή η κατάστασή της” – Αρνείται να πει οτιδήποτε για τον δράστη

Η πολιτικός δέχθηκε τουλάχιστον 10 μαχαιριές με το μαχαίρι που εντόπισαν οι Αρχές και υπέστη σοβαρά τραύματα στον κορμό της. Όπως δήλωσε αρμόδιος εισαγγελέας στη γερμανική εφημερίδα, «η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή».

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η δήμαρχος ανακρίθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση για τον/τους δράστες.

Παρά τη σταθεροποίηση της κατάστασής της, οι γιατροί δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι έχει διαφύγει πλήρως τον κίνδυνο καθώς μεγάλος αριθμό τραυμάτων – συμπεριλαμβανομένου και ενός που φέρει στον πνεύμονα – μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε σοβαρές επιπλοκές.

Πεποισμένες οι Αρχές ότι η επίθεση έγινε από άτομο της οικογένειας

Η αστυνομία είναι πλέον βέβαιη ότι η πράξη διαπράχθηκε στο οικογενειακό της περιβάλλον και έχει επιβεβαιωθεί ότι η επίθεση συνέβη μέσα στο σπίτι της.

Τη στιγμή της επίθεσης βρίσκονταν στο σπίτι ο θετός της γιος (15 ετών) και η θετή της κόρη (17 ετών), οι οποίοι ανακρίθηκαν από τις Αρχές. Ο 15χρονος μάλιστα είχε τεθεί υπό κράτηση και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα.

Ο 15χρονος φέρεται να είχε πει στην αστυνομία ότι η μητέρα του δέχτηκε επίθεση από αρκετούς άνδρες στον δρόμο. Ωστόσο, δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες για να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά του.

Αντιθέτως, ένας γείτονας δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα: “Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα τον γιο και τη μητέρα του να καυγαδίζουν. Ουσιαστικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον”.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομία είχε κληθεί το καλοκαίρι στο ίδιο σπίτι για περιστατικό «ενδοοικογενειακής βίας», αφού η 17χρονη κόρη της δημάρχου τής είχε επιτεθεί με μαχαίρι.

Η εισαγγελία και η αστυνομία αναμένεται να ανακοινώσουν νέα στοιχεία της έρευνας σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν το απόγευμα της Τετάρτης (08/10).