Ερντογάν: “Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την Ιερουσαλήμ και την Παλαιστίνη”

Στα εγκαίνια των νέων κτηρίων του υπουργείου Εξωτερικών, ο Ερντογάν επανέλαβε την ακλόνητη δέσμευση της Τουρκίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Τα εγκαίνια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του τουρκικού ΥΠΕΞ στην Άγκυρα, είδε ως “ευκαιρία” ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την ιστορική σημασία της Ιερουσαλήμ για την Τουρκία και εξέφρασε την ακλόνητη δέσμευση της χώρας του για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τη στήριξή της στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στη συνέχεια, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία δεν θα κάνει πίσω στις προκλήσεις και θα συνεχίσει να κινείται ανεξάρτητα στη διεθνή σκηνή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την άποψη άλλων χωρών. Υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της χώρας να μην υποκύψει σε προκλήσεις και να παραμείνει σταθερή στις αξίες της ειρήνης, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια και την ευημερία της.

Ο Ερντογάν παρουσίασε επίσης τις νέες εγκαταστάσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες θα καλύπτουν έκταση 548.000 τετραγωνικών μέτρων και θα περιλαμβάνουν κτίρια γραφείων, συνεδριακό κέντρο και άλλες υποστηρικτικές μονάδες.

Το νέο συγκρότημα θα φιλοξενεί 6.000 άτομα καθημερινά και θα παρέχει σύγχρονες υποδομές για τις ανάγκες της τουρκικής διπλωματίας.

Η ανακοίνωση αυτών των νέων εγκαταστάσεων έρχεται την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να προωθεί τη δική της πορεία στην περιοχή, διατηρώντας τη θέση της ως σημαντικός παίκτης στη διεθνή σκηνή.