Εξοργιστικές απειλές Τραμπ σε μετανάστες με αναφορές σε φίδια και οι αλιγάτορες

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να διασκεδάζει με το ενδεχόμενο θανάτου μεταναστών από φίδια και αλιγάτορες στο “Αλκατράζ με αλιγάτορες”, επιδεικνύοντας την αδιαφορία του για τις ζωές αυτών των ανθρώπων

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Τρίτη (01/07) το «Αλκατράζ με Αλιγάτορες», τη νέα φυλακή κράτησης μεταναστών στους απομονωμένους βάλτους των Έβεργκλεϊντς στη Φλόριντα, και πανηγύρισε για τις σκληρές συνθήκες που θα βιώνουν όσοι άνθρωποι μεταφέρονται εκεί.

Ο πρόεδρος συνοδευόταν από τον ακροδεξιό κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις ο οποίος χαρακτήρισε το στρατόπεδο με τις σκηνές, τοποθετημένο σε περιοχή γεμάτη κουνούπια 80 χιλιόμετρα δυτικά του Μαϊάμι, ως πρότυπο για τις πολιτείες που στηρίζουν την ατζέντα μαζικών απελάσεων του Τραμπ, όπως σημειώνει ο Guardian.

«Πολλοί άνθρωποι θα επιλέξουν να απελαθούν μόνοι τους, γιατί δεν θέλουν να καταλήξουν στο Αλκατράζ με Αλιγάτορες ή σε άλλα τέτοια μέρη», δήλωσε ο ΝτεΣάντις.

«Αυτό είναι ένα πρότυπο, αλλά χρειαζόμαστε και άλλες πολιτείες να ακολουθήσουν το παράδειγμα».

Εκατοντάδες διαδηλωτές υποδέχθηκαν τον Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, καθώς έφταναν στο πρόχειρα στημένο στρατόπεδο. Ο χώρος ήταν προηγουμένως ένας σε μεγάλο βαθμό εγκαταλελειμμένος αεροδιάδρομος, περιτριγυρισμένος από έλη γεμάτα αλιγάτορες και πύθωνες Βιρμανίας.

Οι αντίπαλοι του σχεδίου υποστηρίζουν ότι ο καταυλισμός, ο οποίος σύμφωνα με τον ΝτεΣάντις θα ανοίξει την Τετάρτη για να υποδεχτεί τους πρώτους περίπου 1.000 κρατούμενους, ασκεί μη βιώσιμες περιβαλλοντικές πιέσεις στα ευαίσθητα υγροτοπικά οικοσυστήματα και εκθέτει τους κρατουμένους σε σκληρή και εξευτελιστική μεταχείριση.

Ο Τραμπ δεν έκανε καμία προσπάθεια να αντικρούσει αυτή την αφήγηση όταν μίλησε σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για τη Φλόριντα. Αντίθετα, γέλασε καθώς έκανε ζιγκ-ζαγκ κινήσεις με τα χέρια του, δίνοντας “συμβουλές” σε όσους θα σκεφτούν να αποδράσουν.

«Τα φίδια είναι γρήγορα, αλλά οι αλιγάτορες [είναι πιο γρήγοροι]», είπε.

«Θα τους μάθουμε πώς να τρέχουν μακριά από έναν αλιγάτορα. Μην τρέχετε σε ευθεία γραμμή, κοιτάξτε, έτσι – και ξέρετε τι; Οι πιθανότητές σας αυξάνονται περίπου κατά 1%. Όχι και ό,τι καλύτερο».

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την επίσκεψή του, ο Τραμπ ήταν εξίσου απαξιωτικός απέναντι στις ανησυχίες για τις συνθήκες στις Έβεργκλεϊντς, όπου η θερμοκρασία με δείκτη δυσφορίας τον Ιούλιο συχνά ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

«Μπορεί να είναι εξίσου καλό με το αυθεντικό Αλκατράζ. Λίγο αμφιλεγόμενο, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου», δήλωσε ο Τραμπ.

Εξήρε τη διοίκηση ΝτεΣάντις για τη «φανταστική δουλειά» που έκανε στήνοντας δεκάδες τεράστιες σκηνές σε κάτι περισσότερο από οκτώ ημέρες, προσθέτοντας ότι ο καταυλισμός θα «κρατάει τους ανθρώπους εκεί που πρέπει να βρίσκονται». Συνολικά, έως και 5.000 κρατούμενοι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν εκεί.

«Έχουν πολλούς σωματοφύλακες και πολλούς αστυνομικούς με τη μορφή αλιγατόρων – δεν χρειάζεται να τους πληρώνεις και τόσο πολύ», είπε ο Τραμπ.

Ο καταυλισμός θα επιτηρείται από την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, ενώ οι φορολογούμενοι της πολιτείας θα επωμιστούν το κόστος των 450 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης – τουλάχιστον αρχικά.

Ο ΝτεΣάντις δήλωσε ότι η Φλόριντα αναμένει να αποζημιωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας για όσο διάστημα το κρίνει απαραίτητο η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των μεταναστών καταδικάζουν τη χρήση ενός τόσο σκληρού χώρου για την κράτηση ανθρώπων των οποίων το μοναδικό «παράπτωμα» είναι ότι είναι χωρίς έγγραφα. Παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ και των υποστηρικτών του ότι στοχεύουν μόνο σε άτομα με ποινικό μητρώο, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των συλλήψεων από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ατόμων χωρίς προηγούμενες καταδίκες. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει στόχο 3.000 συλλήψεις μεταναστών την ημέρα.

Στα μέσα Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), πάνω από 11.700 άτομα βρίσκονταν υπό κράτηση χωρίς να έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για κανένα έγκλημα.

Ο καταυλισμός στις Έβεργκλεϊντς ανοίγει τη στιγμή που οι θάνατοι μεταναστών υπό την επιμέλεια της ICE συνεχίζουν να αυξάνονται. Στις 26 Ιουνίου, ένας 75χρονος Κουβανός, που ζούσε στις ΗΠΑ σχεδόν 60 χρόνια, πέθανε υπό κράτηση στο Μαϊάμι, αποτελώντας τον 13ο θάνατο σε εγκαταστάσεις της υπηρεσίας από τον Οκτώβριο.

Ο καταυλισμός «είναι σχεδιασμένος για να προκαλεί πόνο», δήλωσε ο Τόμας Κένεντι, εκπρόσωπος του Florida Immigrant Coalition.

«Διάλεξαν το πιο αμφιλεγόμενο σημείο που θα μπορούσαν, ακριβώς μέσα στις Έβεργκλεϊντς, χρησιμοποιώντας εκφράσεις για αλιγάτορες και φίδια, παρουσιάζοντάς το σαν να πρόκειται για ένα μεσαιωνικό κάστρο με τάφρο».

Την Τρίτη, ο ΝτεΣάντις απέρριψε τις επικρίσεις για τις συνθήκες, λέγοντας ότι ο καταυλισμός είναι αναγκαίος αλλά προσωρινός, και ότι όσοι μεταφερθούν εκεί θα έχουν την κατάλληλη φροντίδα. Τόνισε ότι οι σκηνές είναι με μαλακά πλαϊνά τοιχώματα, εξοπλισμένες με κουκέτες και φορητά κλιματιστικά, και στήθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Φλόριντα — οι ίδιες που χρησιμοποιούνται για εκκενώσεις λόγω τυφώνων.

«Θα δείτε όλα τα κρεβάτια, τις ιατρικές εγκαταστάσεις, το μαγειρείο — όλα πάνω σε μπετόν», είπε.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν αντιταχθεί στην τοποθεσία του καταυλισμού, με τη στήριξη δύο φυλών Ιθαγενών Αμερικανών, των Μικκοσούκι και των Σεμινολ, οι οποίοι κατήγγειλαν τη χρήση των προγονικών τους εδαφών.

Δύο οργανώσεις, οι Friends of the Everglades και το Center for Biological Diversity, κατέθεσαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας την παύση του έργου, υποστηρίζοντας ότι δεν έγινε η απαιτούμενη περιβαλλοντική μελέτη.

Το έργο έχει επίσης προκαλέσει την οργή Δημοκρατικών πολιτικών. Ο βουλευτής της Φλόριντα, Μάξγουελ Φροστ, δήλωσε ότι ο καταυλισμός είναι «ένα σκληρό θέαμα» και ισοδυναμεί με «σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια».

«Σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη της κυβέρνησης για να απαγάγουν, να κακοποιήσουν, να λιμοκτονήσουν και να βλάψουν κάθε μετανάστη που μπορούν», πρόσθεσε.