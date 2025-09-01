Κόσμος Φωτιά

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή στην κυκλοφορία

Πυροσβεστικό, φωτογραφία αρχείου
Πυροσβεστικό, φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Σκιάθου στο κέντρο της Αθήνας.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Σκιάθου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και 10 πυροσβέστες.

Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής.

