Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή στην κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Σκιάθου στο κέντρο της Αθήνας.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Σκιάθου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και 10 πυροσβέστες.

Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής.