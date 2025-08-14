Φωτιά στην Αλβανία: Ένας νεκρός, μετρούν πληγές οι ομογενείς – Συγκλονιστικά καρέ

Τα προηγούμενα 24ωρα η Αλβανία κατέγραψε 57 πυρκαγιές με 29 μέτωπα να παραμένουν σήμερα ενεργά. Ένας νεκρός και ανυπολόγιστες ζημιές.

Τις πληγές τους από τα πύρινα μέτωπα μετρούν στη γειτονική Αλβανία, που βρέθηκε αντιμέτωπη με τις πιο έντονες πυρκαγιές των τελευταίων ετών, οι οποίες έκαψαν μεγάλες εκτάσεις στα νότια της χώρας.

Όπως κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ, τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί και τα χωριά που ζουν Έλληνες ομογενείς.

Την Πέμπτη άρχισε να γίνεται η πρώτη καταγραφή των ζημιών. Η φωτιά βρίσκεται κοντά το χωριό Ελευθεροχώρι. Σύμφωνα και με την πολιτική προστασία των δήμων Φοινίκης και Δελβίνου, δεν αναμένεται να υπάρξει επέκταση της φωτιάς, η οποία φέρεται να έχει περιοριστεί στο βουνό.

Ένας νεκρός στο χωριό Κουλλόλας

Aπό την πύρινη λαίλαπα καταγράφηκε και ένας θάνατος, με έναν 80χρονο από το χωριό Κουλλόλας να χάνει τη ζωή του. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα himara.gr, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε νεκρός είχε ανάψει φωτιά στον κήπο του σπιτιού του, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχο και επεκτάθηκε γρήγορα σε αρκετά χωριά.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βοήθησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο “Γαλάζιο Μάτι”, με το πυκνό δάσος με τα αιωνόβια δέντρα με την παροχή δύο εναέριων μέσων. Τα προηγούμενα 24ωρα η Αλβανία κατέγραψε 57 πυρκαγιές με 19 μέτωπα να παραμένουν σήμερα ενεργά. Ακόμη, οι αλβανικές αρχές ανακοίνωσαν πως έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 46 προσαγωγές για εμπρησμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας. 91 ακόμη άτομα διερευνώνται. Ο δε Ράμα προανήγγειλε αυστηροποίηση των ποινών για εμπρηστικές πράξεις.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δασικών Πυρκαγιών, μέχρι στιγμής στην Αλβανία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 49.000 εκτάρια δασών, αριθμός που ήδη ξεπερνά τον περσινό απολογισμό, όταν οι φλόγες είχαν κάψει συνολικά 46.600 εκτάρια. Οι Αλβανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δημοσιεύσει ακόμη την επίσημη εκτίμηση ζημιών σε εθνικό επίπεδο.