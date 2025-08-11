Φρίκη στην Αριζόνα: Πατέρας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη νεογέννητη κόρη του

Ένας 22χρονος πατέρας στην Αριζόνα κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μόλις τεσσάρων εβδομάδων κόρη του επειδή έκλαιγε, προκαλώντας της “καταστροφικά” τραύματα.

Ένας 22χρονος άνδρας συνελήφθη στην Αριζόνα, κατηγορούμενος ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μόλις τεσσάρων εβδομάδων κόρη του επειδή έκλαιγε.

Ο Τζόναθαν Ενρίκεζ οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Μαρίκοπα, αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κακούργημα παιδικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με το δίκτυο AZ Family, η αστυνομία άρχισε να ερευνά την υπόθεση όταν στις 11 Ιουλίου κλήθηκε σε διαμέρισμα στη Μέσα, ύστερα από αναφορά ότι ένα βρέφος είχε σταματήσει να αναπνέει.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το μωρό χωρίς αισθήσεις και το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου έφτασε σε κρίσιμη κατάσταση.

Στη διάρκεια των πρώτων καταθέσεων, οι γονείς έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές για το τι είχε συμβεί. Ο Ενρίκεζ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει «δύναμη» για να συγκρατήσει το μωρό, ώστε να μην χτυπήσει το ίδιο το πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι αν και ένιωσε «εκνευρισμό» με το κλάμα του παιδιού, δεν το χτύπησε ποτέ.

Ωστόσο, φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι το βρέφος πνίγηκε ενώ έτρωγε από το μπιμπερό, χτύπησε το κεφάλι του πέφτοντας από το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου και τραυματίστηκε από τη μεταλλική πόρπη, με αποτέλεσμα να μελανιάσουν τα μάτια του.

Το μήνυμα που τον “έκαψε”

Μετά την αρχική επίσκεψη της αστυνομίας στο σπίτι, οι ερευνητές έμαθαν ότι την ίδια ημέρα που το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο Ενρίκεζ έστειλε μήνυμα στη μητέρα του παιδιού, η οποία έλειπε στη δουλειά. Της ζήτησε να επιστρέψει επειδή το μωρό δεν ανέπνεε και της είπε ότι είχε «κάνει μεγάλη βλακεία».

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το βρέφος είχε κάταγμα στο κρανίο, αιμορραγία στον εγκέφαλο, μελανιές στα μάτια, σπασμένο πόδι και σπασμένα πλευρά. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για 15 ημέρες, μέχρι που κατέληξε στις 26 Ιουλίου.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι οι κακώσεις προήλθαν από «βίαιη πρόσκρουση, σύνθλιψη ή ποδοπάτημα». Η έκθεση χαρακτήρισε τη σοβαρότητα των τραυμάτων ως «καταστροφική».

Μετά τα ευρήματα της νεκροψίας, η αστυνομία ανέκρινε εκ νέου τον Ενρίκεζ. Ο πατέρας φέρεται να παραδέχτηκε ότι το μωρό «έκλαιγε υπερβολικά» και ότι το γρονθοκόπησε στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού ενώ βρισκόταν στο λίκνο του. Επίσης, φέρεται να ομολόγησε ότι το τύλιξε υπερβολικά σφιχτά με σπάργανα, για να το εμποδίσει να κλαίει.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, ο Ενρίκεζ εξέφρασε «βαθιά μεταμέλεια» για την πράξη του και είπε στους αστυνομικούς ότι ντρέπεται.

Ο 22χρονος κρατείται στις φυλακές της κομητείας Μαρίκοπα με εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.