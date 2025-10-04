Μόναχο: Σταδιακή επαναλειτουργία του αεροδρομίου μετά τη διακοπή λόγω drones

Για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε και τους δύο διαδρόμους προσγείωσης μετά από τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones.

Τουλάχιστον δύο drones εντόπισε η αστυνομία στην περιοχή του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο έκλεισε προληπτικά από τις 21:28 (τοπική ώρα), επηρεάζοντας περίπου 6.500 ταξιδιώτες.

Η αποκατάσταση της πτητικής λειτουργίας άρχισε σταδιακά από τις 07:00 σήμερα το πρωί ενώ ο διαχειριστής του αεροδρομίου προειδοποίησε για το ενδεχόμενο διατάραξης του προγράμματος των πτήσεων στη διάρκεια της ημέρας, σε μία σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Μόναχο, δύο περιπολικά παρατήρησαν drones ταυτόχρονα πάνω από τον βόρειο και από τον νότιο διάδρομο του αεροδρομίου. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν αμέσως πορεία και εξαφανίστηκαν χωρίς να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή τους και δεν είναι σαφές ούτε καν το μέγεθός τους.

Στο αεροδρόμιο, διανυκτέρευσαν εκατοντάδες ταξιδιώτες, των οποίων οι πτήσεις είτε ακυρώθηκαν είτε αναβλήθηκαν. Συνολικά, 23 εισερχόμενες πτήσεις εξετράπησαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης και της Νυρεμβέργης, ενώ 12 ακόμη ακυρώθηκαν. Από τις αναχωρήσεις, 46 πτήσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν για σήμερα (Σάββατο). Σε πολλές περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εκ νέου τα αεροσκάφη.

«Όπως και την προηγούμενη νύχτα, το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, παρείχε αμέσως βοήθεια στους επιβάτες στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια κατασκήνωσης και παρέχονταν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Σημειώνεται πως και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη επαναλειτουργία του στις 5 π.μ. θα καθυστερήσει λόγω νέων εμφανίσεων drones, συμβουλεύοντας τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες.