Γερμανία: Η AfD για πρώτη φορά ισχυρότερη δύναμη σε δημοσκόπηση του YouGov

Η ακροδεξία του AfD πήρε κεφάλι σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov.

Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) προηγείται για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU).

Σύμφωνα με την έρευνα που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κόμμα της ακροδεξιάς συγκεντρώνει ποσοστό 27% (+2 από την προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου Ινστιτούτου), ενώ CDU/CSU περιορίζονται στο 26% (-1). Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% (+1), οι Πράσινοι με 11% (-1) και η Αριστερά με 9% (-1).

Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου στην Βουλή με 5%, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθεί να υπολείπεται, με 4% (+1).