Γερμανία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγητή

Μαθητής μαχαίρωσε καθηγητή στην Γερμανία. Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Συναγερμός για βίαιη επίθεση σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Έσσεν, στη δυτική Γερμανία, σήμανε στην αστυνομία στη Γερμανία καθώς, όπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης, ένας μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγητή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο καθηγητής φέρει τραύμα στην κοιλιά. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο δράστης της επίθεσης, τραυματίσθηκε από σφαίρες και συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Στη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση πυροβόλου όπλου. Ο ύποπτος τραυματίσθηκε και δέχεται ιατρικές φροντίδες», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας.

Όπως αναφέρει το γερμανικό μέσο ενημέρωσης, δεν είναι σαφές ακόμα εάν ο μαθητής επιτέθηκε και σε άλλα άτομα. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο από τις 9:30 π.μ. και έχει περικυκλώσει το κτίριο.

Τέλος, η αστυνομία ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.