Γερμανία: Πρώτο αλλά με απώλειες στις εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας το CDU

Το CDU πρώτη δύναμη με απώλειες στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας – Ενισχυμένη η ακροδεξιά.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) αναδεικνύεται ισχυρότερη δύναμη στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος από το Ινστιτούτο Infratest-dimap.

Σε κρατιδιακό επίπεδο, το CDU συγκεντρώνει ποσοστό 34% (-0,3 από τις προηγούμενες κρατιδιακές εκλογές), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 22,5% (-1,8). Και για τα δύο κόμματα, πρόκειται για το χειρότερο αποτέλεσμα που έχουν καταγράψει στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από την ίδρυση του κρατιδίου το 1946.

Οι Πράσινοι περιορίζονται στο 11,5% (-8,5), ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), όπως αναμενόταν, ενισχύεται σημαντικά φθάνοντας το 16,5% (+11,4). Η Αριστερά περνά οριακά το εκλογικό μέτρο με 5,5% (+1,7).