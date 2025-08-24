Γιατί δεν θα αντέχαμε ούτε μια μέρα τη ζωή της νεότερης αυτοδημιούργητης δισεκατομμυριούχου

Η Lucy Guo, η οποία τον Απρίλιο κατέκτησε τον τίτλο της νεότερης αυτοδημιούργητης γυναίκας δισεκατομμυριούχου, μοιράζεται το απαιτητικό της πρόγραμμα και η καθημερινότητά της δεν είναι εύκολη.

Η Lucy Guo μπορεί να είναι δισεκατομμυριούχος, αλλά αντί για μια ζωή πολυτέλειας και άνεσης, αφιερώνεται στη δουλειά της και επιλέγει μια αυστηρή καθημερινή ρουτίνα.

Σε ηλικία μόλις 30 ετών, η επιχειρηματίας που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια έχει πετύχει ό,τι άλλοι θα κυνηγούν μια ολόκληρη ζωή. Το 2016 ίδρυσε μαζί με τον Alexander Wang τη Scale AI, μία startup με αντικείμενο την επισήμανση δεδομένων για τεχνητή νοημοσύνη.

Ανέλαβε τις ομάδες operations και product design, αλλά αποχώρησε το 2018 λόγω διαφορών στρατηγικής. Παρόλα αυτά κράτησε μερίδιο κοντά στο 5%. «Είχαμε διαφωνίες σχετικά με τα προϊόντα και τις πωλήσεις», εξήγησε η Guo. «Ο Αλεξ ήταν πολύ προσανατολισμένος στις πωλήσεις και στο να φέρνει περισσότερους πελάτες, ενώ εγώ επικεντρωνόμουν στο να δώσουμε προτεραιότητα στα προϊόντα».

Τον Απρίλιο η Meta απέκτησε το 49% της Scale AI, η αποτίμηση εκτοξεύθηκε στα 25 δισ. δολάρια. Η συμμετοχή της Guo αποτιμήθηκε σε 1,25 δισ. δολάρια, καθιστώντας τη νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχο, τίτλος που μέχρι τότε ανήκε στην Τέιλορ Σουίφτ. «Ειλικρινά, ακόμα νιώθω όπως όταν ήμουν εκείνο το μικρό κορίτσι, η ζωή μου πριν και μετά τα χρήματα δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ», είπε η Γκου σε συνέντευξή της στο CNBC Make It.

Ως διαδοχική επιχειρηματίας και απόφοιτη του προγράμματος Thiel Fellowship, η Guo δεν έμεινε μακριά από το παιχνίδι και ίδρυσε το 2019 την Backend Capital, μια εταιρεία venture capital που επενδύει σε νεοφυείς τεχνολογικές startups. Η πιο πρόσφατη εταιρεία της, η Passes, μια πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση δημιουργών περιεχομένου που ιδρύθηκε το 2022, έχει συγκεντρώσει πάνω από 65 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση.

Από τότε που έγινε δισεκατομμυριούχος, η Lucy Guo δεν έχει μειώσει τον ρυθμό της εργασίας. «Ακόμα δουλεύω πολλές ώρες», είπε.

Το απαιτητικό πρόγραμμα της Lucy Guo για μέγιστη παραγωγικότητα

Η Lucy Guo ανήκει στην κατηγορία των επιχειρηματιών που οργανώνουν τις ημέρες τους με στόχο τη μέγιστη παραγωγικότητα. Ακόμη και ως δισεκατομμυριούχος, δεν επιβραδύνει τους ρυθμούς της.

Μια τυπική της ημέρα ξεκινά στις 5:30 το πρωί. Πηγαίνει σε δύο διαδοχικές προπονήσεις στο Barry’s Bootcamp. Όσο για το φαγητό, αποτελεί δευτερεύον ζήτημα. Συχνά τρώει κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, καθώς το φορτωμένο της πρόγραμμα δεν της επιτρέπει πάντα να κάνει διάλειμμα.

«Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή αν σταματούσαν να σπαταλάνε τον χρόνο τους όταν επιστρέφουν στο σπίτι να κάνουν doom scroll στο TikTok κλπ. Πολλοί απλώς κάθονται και βλέπουν τηλεόραση χωρίς να σκέφτονται», δήλωσε η ίδια.

Για να εξασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής, η Guo ξεκουράζεται μία μέρα τα Σαββατοκύριακα, όπου από το μεσημέρι μέχρι τις 6 μ.μ. επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να περνά χρόνο με τους φίλους της. Βέβαια, έπειτα από αυτό επιστρέφει αμέσως στη δουλειά.

«Νομίζω ότι έχω περισσότερες ώρες στη μέρα γιατί, για να είμαι ειλικρινής, είμαι τυχερή. Δεν χρειάζομαι πολύ ύπνο… παρόλο που δουλεύω πολλές ώρες, νιώθω πως έχω ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής», είπε.

«Θεωρητικά, θα μπορούσα να δουλεύω μέχρι τα μεσάνυχτα, μετά να πάω σε κάποιο κλαμπ μέχρι τις 2 π.μ., και μετά να κοιμηθώ και να ξυπνήσω γύρω στις 6 π.μ. για το Barry’s», πρόσθεσε. Η νεαρή επιχειρηματίας υποστηρίζει το διαβόητο κινεζικό μοντέλο «996» — δουλειά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα.

«9 π.μ. έως 9 μ.μ., για μένα αυτό είναι ακόμα ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή», σχολίασε. «Στις 9 μ.μ. μπορείς να πας για δείπνο με τους φίλους σου. Δεν χρειάζεται να κοιμάσαι από τις 9 το βράδυ ως τις 9 το πρωί.»

«Αν κάποιος πιστεύει ότι αυτό δεν είναι ισορροπία προσωπικής ζωής και δουλειάς, δεν ξέρω τι να πω, γιατί έχεις κυριολεκτικά από τις 9 μ.μ. ως τις 2 π.μ. για να περάσεις χρόνο με τους φίλους σου, και μετά κοιμάσαι από τις 2 π.μ. ως τις 9 π.μ. Αυτό είναι επτά ώρες ύπνου, που είναι παραπάνω από αρκετές.»

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι με το να ακολουθείς το μοντέλο «996». Κάποιοι επιχειρηματίες έχουν επικρίνει αυτήν την τάση, λέγοντας στο CNBC ότι αυτές οι απόψεις είναι ξεπερασμένες και δεν είναι απαραίτητες για την επίτευξη της επιτυχίας.