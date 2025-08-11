Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Συλλογή υπογραφών για τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύνουν έκκληση για τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα και την προστασία των αμάχων.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύνουν έκκληση για τη Γάζα και ζητούν τη συλλογή υπογραφών με σκοπό να ασκήσουν πίεση στην Ελληνική Κυβέρνηση και τα μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου να αναλάβουν άμεσα δράση για την προστασία των αμάχων και τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω την έκκληση, να τη μοιραστείτε στα δίκτυα σας και φυσικά αν θέλετε υπογράψτε τη κι εσείς.

Όπως αναφέρουν οι ΓΧΣ:

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είμαστε μάρτυρες των εγκλημάτων που διαπράττονται στη Γάζα, αλλά και της υποκρισίας και της αδράνειας της διεθνούς κοινότητας, που επέτρεψε στο Ισραήλ να συνεχίσει να σφαγιάζει ανθρώπους με απόλυτη ατιμωρησία.

Σας καλούμε να υπογράψετε την έκκληση msf.gr/petition-gaza και να ενώσετε τη φωνή σας μαζί μας ζητώντας από την Ελληνική Κυβέρνηση και τα μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου να αναλάβουν άμεσα δράση για τα ακόλουθα ζητήματα:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΖΩΩΝ: Να λάβετε μέτρα και να χρησιμοποιήσετε άμεσα όλη τη διπλωματική ισχύ προς το κράτος του Ισραήλ και τους ηγέτες του για την προστασία των αμάχων στην Γάζα.

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ: Να απαιτήσετε τον άμεσο τερματισμό της πολιορκίας της Γάζας. Πρέπει να επιτευχθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός τώρα.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: Να υπερασπιστείτε δημόσια το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο καταγγέλλοντας τη χρήση τροφίμων, νερού και φαρμάκων ως όπλων πολέμου και να ηγηθείτε πρωτοβουλιών για την απρόσκοπτη είσοδο και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ: Οι επιθέσεις σε δομές υγείας πρέπει να σταματήσουν άμεσα ως ζήτημα ύψιστης και άμεσης ανάγκης.

ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ: Να ηγηθείτε πρωτοβουλιών για την αύξηση των ιατρικών εκκενώσεων. Η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες της ΕΕ πρέπει να ανοίξουν τις πόρτες τους για να δεχτούν περισσότερους ασθενείς που είναι παγιδευμένοι στη Γάζα και έχουν τεράστια ανάγκη από κρίσιμη εξειδικευμένη φροντίδα, διασφαλίζοντας παράλληλα στους Παλαιστίνιους το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στη Γάζα μετά τη θεραπεία.