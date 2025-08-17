Γυναικοκτονία στην Κύπρο: 53χρονος σκότωσε τη σύντροφό του και τραυμάτισε τον 14χρονο γιο της

Γυναικοκτονία συγκλονίζει την Κύπρο, στη Χλώρακα, όπου 53χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 34χρονη σύντροφό του. Στο νοσοκομείο ο 14χρονος γιος της.

Γυναικοκτονία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/08) στην Κύπρο, στη Χλώρακα της Πάφου, όπου 53χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 34χρονη σύντροφό του.

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στη συνέχεια τραυμάτισε και τον 14χρονο γιο της γυναίκας, όπως αναφέρει το sigmalive.com, ο οποίος προσπαθούσε να τον αποτρέψει.

Στη συνέχεια φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε από μέλη της Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη. Στο ΓΝ Πάφου μεταφέρθηκε και ο 14χρονος.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστές και μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομία για συνέχιση των εξετάσεων.