Γυναικοκτονία στην Κύπρο: 53χρονος σκότωσε τη σύντροφό του και τραυμάτισε τον 14χρονο γιο της
- 17 Αυγούστου 2025 21:25
Γυναικοκτονία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/08) στην Κύπρο, στη Χλώρακα της Πάφου, όπου 53χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 34χρονη σύντροφό του.
Ο δράστης της γυναικοκτονίας στη συνέχεια τραυμάτισε και τον 14χρονο γιο της γυναίκας, όπως αναφέρει το sigmalive.com, ο οποίος προσπαθούσε να τον αποτρέψει.
Στη συνέχεια φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε από μέλη της Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη. Στο ΓΝ Πάφου μεταφέρθηκε και ο 14χρονος.
Η σκηνή έχει αποκλειστεί και στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστές και μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομία για συνέχιση των εξετάσεων.