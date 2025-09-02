Haaretz: “Σώστε μας από τον Νετανιάχου”

Η εφημερίδα Haaretz ζητά διεθνή παρέμβαση για την κρίση στη δημοκρατία του Ισραήλ και τον πόλεμο στην Γάζα, ως αποτέλεσμα της διακυβέρνησης Νετανιάχου.

Ο δημοσιογράφος Γιούρι Μισγκάβ, σε πρόσφατο άρθρο του στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, απευθύνει μια συγκλονιστική έκκληση προς τις κυβερνήσεις και τα έθνη του δημοκρατικού κόσμου. Στο κείμενό του με τίτλο «Έκκληση προς τον κόσμο: Σώστε το Ισραήλ από τους ηγέτες του», περιγράφει την κρίση που έχει προκύψει από τη διακυβέρνηση Νετανιάχου και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι οι Ισραηλινοί φιλελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους.

Ο Μισγκάβ αναφέρει: «Αυτή είναι μια έκκληση προς τις κυβερνήσεις και τα έθνη σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο. Βοηθήστε μας. Σώστε μας από τον εαυτό μας. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας». Ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι το Ισραήλ έχει απαχθεί κυριολεκτικά από μια «εγκληματική συμμορία που εκμεταλλεύτηκε το δημοκρατικό μας σύστημα για να αποκτήσει εξουσία» και προσθέτει ότι το δημοκρατικό σύστημα έχει καταρρεύσει: «Η δημοκρατία μας είναι χρεοκοπημένη. Οι μηχανισμοί ελέγχου και ισορροπίας έχουν καταρρεύσει. Δεν έχουμε πλέον πραγματική διάκριση των εξουσιών, κράτος δικαίου ή ανεξάρτητη αστυνομική δύναμη».

Στο άρθρο του, ο Μισγκάβ αναφέρει πως όλα ξεκίνησαν στις 7 Οκτωβρίου με την επίθεση της Χαμάς: «Ήρθε η βάρβαρη εισβολή στο κυρίαρχο έδαφός μας». «Παρά την αρχική αντίδραση του Ισραήλ, η κατάσταση έχει εξελιχθεί σε μια ατελείωτη εκστρατεία εκδίκησης, με δολοφονίες και καταστροφή, με πείνα και ταλαιπωρία των αμάχων».

Ο αρθρογράφος τονίζει επίσης την ανεπάρκεια της κυβέρνησης και την απουσία ελέγχου: «Υπάρχει μια σταθερή πλειοψηφία του κοινού που αντιτίθεται στις θέσεις και τα σχέδια αυτής της κυβέρνησης σε κάθε βασικό ζήτημα. Μπορεί κανείς να δει τις διαδηλώσεις και τις πορείες, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση και να την απαλλάξουμε. Αντίθετα, πρόσφατα υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα με τους συνήθεις τρόπους, καθώς ο Νετανιάχου και οι υποστηρικτές του θα βρουν τρόπο να ακυρώσουν τις εκλογές ή να τις κενώσουν από κάθε νόημα».

Παράλληλα, ο Μισγκάβ επισημαίνει ότι οι διεθνείς αντιδράσεις, αν και σημαντικές, δεν επαρκούν: «Απαιτείται η ενεργή σας παρέμβαση. Οι καταδίκες δεν είναι αρκετές. Ούτε το ακαδημαϊκό και πολιτιστικό μποϊκοτάζ και η απομόνωση». Τονίζει την ανάγκη για πρακτική και άμεση δράση από τη διεθνή κοινότητα: «Γι’ αυτό χρειαζόμαστε να βρείτε έναν αποτελεσματικό τρόπο να σταματήσετε τον πόλεμο και αυτή την κυβέρνηση. Συγκεντρώστε μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, υπό την ηγεσία της Ευρώπης».

Ο Μισγκάβ δεν παραλείπει να αναφερθεί στη σημασία ενός πραγματικού παλαιστινιακού κράτους, επισημαίνοντας ότι δεν αρκούν οι συμβολικές δηλώσεις: «Ένα πραγματικό παλαιστινιακό κράτος, με θεσμούς και εξουσία, αποτελεί τη μελλοντική βάση για τη διασφάλιση της ύπαρξης του Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν γίνεται στα χαρτιά· πρέπει να χτιστεί στο έδαφος». Προσθέτει ότι η τρέχουσα πολιτική φαίνεται να ανταμείβει εκείνους που αντιτίθενται στη λύση των δύο κρατών: «Περισσότερο ανησυχητικό είναι ότι εμφανίζεται ως ανταμοιβή για τον Yahya Sinwar της Χαμάς και τους οπαδούς του».

Η έκκληση του αρθρογράφου κλείνει με δραματική επίκληση προς την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα: «Δεν χρειάζεται να βομβαρδίσετε το Τελ Αβίβ όπως κάνατε στη Σερβία. Ένα εμπάργκο στα επιθετικά όπλα και η απειλή διακοπής των σχέσεων θα αρκούν. Απλώς φέρτε τον Νετανιάχου και τους αηδιαστικούς ακόλουθούς του στα γόνατα και βοηθήστε μας να τον ρίξουμε στον κάλαθο της ιστορίας. Σας εκλιπαρούμε· η ώρα είναι τώρα. Δεν αντέχουμε άλλο».