Η έκκληση θύματος παιδικής κακοποίησης στον Ίλον Μασκ

Ένα θύμα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης απευθύνει έκκληση στον Ίλον Μασκ να σταματήσει τη διάδοση συνδέσμων που οδηγούν σε εικόνες της κακοποίησής της στην πλατφόρμα X.

«Το να ακούω ότι η κακοποίησή μου – και η κακοποίηση τόσων άλλων ατόμων– εξακολουθεί να κυκλοφορεί και να εμπορευματοποιείται εδώ είναι εξοργιστικό», λέει, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του BBC, η «Ζόρα» (το όνομά της έχει αλλαχθεί για ευνόητους λόγους), η οποία ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και κακοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

«Κάθε φορά που κάποιος πουλά ή μοιράζεται υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τροφοδοτεί άμεσα την αρχική, φρικτή κακοποίηση», επισημαίνει η ίδια.

Η πλατφόρμα X διαμηνύει ότι έχει «μηδενική ανοχή για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» και ότι η αντιμετώπιση όσων εκμεταλλεύονται παιδιά παραμένει «κορυφαία προτεραιότητά» της.

Όσοι διανέμουν το υλικό είναι συνένοχοι

Σε αναλυτικό ρεπορτάζ του το BBC γράφει πως εντόπισε εικόνες της Ζόρα κατά τη διάρκεια έρευνας για το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που εμπορευματοποιείται παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον οργανισμό Childlight, το Global Child Safety Institute, εκτιμάται ότι εμπόριο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως περιγράφει στο ρεπορτάζ του το διεθνές μέσο ενημέρωσης, το υλικό που αφορά στη Ζόρα εντοπίστηκε ανάμεσα σε χιλιάδες παρόμοιες φωτογραφίες και βίντεο που προσφέρονταν προς πώληση σε λογαριασμό στο X.

Η Ζόρα κακοποιήθηκε από μέλος της οικογένειάς της. Μια συλλογή εικόνων από την κακοποίησή της διακινείται ιντερνετικά σε παιδόφιλους οι οποίοι συλλέγουν και ανταλλάσσουν τέτοιο περιεχόμενο. Πολλά άλλα θύματα αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση, καθώς οι εικόνες με την κακοποίησή τους συνεχίζουν να διακινούνται μέχρι και σήμερα, σημειώνει το BBC.

Η ίδια εξοργίζεται που το εμπόριο αυτό συνεχίζεται. «Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ», δηλώνει. «Όσοι διανέμουν αυτό το υλικό δεν είναι παθητικοί θεατές, είναι συνένοχοι θύτες».

Ο εντοπισμός του λογαριασμού στο X

Οι εικόνες της κακοποίησης της Ζόρα υπήρχαν αρχικά μόνο στο λεγόμενο Dark Web, αλλά τώρα οι σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε αυτό προωθούνται ανοιχτά στο X.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να μην φιλοξενούν στα δίκτυά τους παράνομο υλικό, αλλά η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια.

Οι δημοσιογράφοι από το διεθνές μέσο ενημέρωσης που ασχολήθηκαν με το ρεπορτάζ περιγράφουν πως απευθύνθηκαν στην ομάδα “ακτιβιστών του διαδικτύου” με την ονομασία “Anonymous”, τα μέλη της οποίας προσπαθούν να καταπολεμήσουν το εμπόριο εικόνων κακοποίησης παιδιών στο X. Ένα από τα μέλη τους μας είπε ότι η κατάσταση είναι τόσο κακή όσο ήταν πάντα.

Η ομάδα έδωσε πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό στο X ο οποίος χρησιμοποιούσε μια φωτογραφία με κεφάλι και ώμους ενός πραγματικού παιδιού ως εικόνα προφίλ. Δεν υπήρχε τίποτα άσεμνο σε αυτήν. Αλλά, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, οι λέξεις και τα emoji στο βιογραφικό του λογαριασμού καθιστούσαν σαφές ότι ο ιδιοκτήτης πουλούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υπήρχε σύνδεσμος ο οποίος παρέπεμπε σε λογαριασμό στο Telegram.

Ανάμεσα στα αρχεία που διακινούσε ο ίδιος ως δείγματα του περιεχομένου που είχε στα χέρια του υπήρχαν και εικόνες της Ζόρα.

Ο άνθρωπος που την κακοποίησε στις ΗΠΑ όσο εκείνη ήταν παιδί, είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί πολλά χρόνια πριν, αλλά όχι προτού το υλικό της κακοποίησής της διαμοιραστεί και πουληθεί σε όλο τον κόσμο.

Η Ζόρα είπε: «Έχω προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσω το παρελθόν μου και να μην αφήσω να καθορίσει το μέλλον μου, αλλά οι θύτες και οι διώκτες βρίσκουν ακόμα τρόπο να βλέπουν αυτή τη βρωμιά».

Καθώς μεγάλωνε, κάποιοι αποκάλυψαν την ταυτότητά της, την οποία χρησιμοποιούσαν για να την απειλούν και να την παρενοχλούν διαδικτυακά. Η ίδια είπε ότι νιώθει πως «εκφοβίζεται για ένα έγκλημα που μου στέρησε την παιδική ηλικία».

“Η κακοποίησή μας μοιράζεται, ανταλλάσσεται και πωλείται στην εφαρμογή που σου ανήκει”

Οι εικόνες της Ζόρα προωθούνταν με τρόπο που, όπως έδειξε η έρευνά των δημοσιογράφων του BBC, χρησιμοποιούνται εκατοντάδες διακινητές σε όλο τον κόσμο. Αναρτήσεις στο X χρησιμοποιούν διαφορετικά hashtags γνωστά στους παιδόφιλους. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα συχνά προέρχονται από υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αλλά μπορεί να είναι περικομμένες ώστε να μην είναι άσεμνες.

Ο Ίλον Μασκ είχε δηλώσει ότι η αφαίρεση υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης ήταν «υπέρτατη προτεραιότητά» του όταν ανέλαβε το X, τότε γνωστό ως Twitter, το 2022.

Η X αναφέρει ότι έχει «μηδενική ανοχή» για την παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση και εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε πως «συνεχώς επενδύουμε σε προηγμένα συστήματα εντοπισμού, ώστε να μπορούμε να αναλαμβάνουμε άμεση δράση ενάντια σε περιεχόμενο και λογαριασμούς που παραβιάζουν τους κανόνες μας».

Από την πλευρά της, η Telegram δήλωσε: «Όλα τα κανάλια εποπτεύονται, και περισσότερες από 565.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονται με τη διάδοση υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης έχουν απαγορευθεί μέχρι στιγμής το 2025». «Η Telegram παρακολουθεί ενεργά το δημόσιο περιεχόμενο στην πλατφόρμα και αφαιρεί υλικό που παραβιάζει τους κανόνες πριν φτάσει στους χρήστες ή αναφερθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της πλατφόρμας.

Όπως γράφει το BBC, όταν η ενημερώθηκε Ζόρα ότι οι φωτογραφίες της διακινούνταν μέσω του X, θέλησε να στείλει το εξής μήνυμα στον Ίλον Μασκ:

«Η κακοποίησή μας μοιράζεται, ανταλλάσσεται και πωλείται στην εφαρμογή που σου ανήκει. Αν θα ενεργούσες χωρίς δισταγμό για να προστατέψεις τα δικά σου παιδιά, σε παρακαλώ να κάνεις το ίδιο και για εμάς. Η ώρα για δράση είναι τώρα».