Η κυβέρνηση Τραμπ απολύει χιλιάδες υπαλλήλους για να πιέσει τους Δημοκρατικούς

Πάνω από 4.000 δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να απολυθούν στις ΗΠΑ εν μέσω shutdown, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς τους Δημοκρατικούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε μαζικές απολύσεις στον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα, χρησιμοποιώντας το παρατεταμένο shutdown ως μοχλό πίεσης προς τους Δημοκρατικούς.

«Οι περικοπές προσωπικού ξεκίνησαν», ανακοίνωσε μέσω X ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βοτ, ενεργοποιώντας τη διαδικασία “μείωσης προσωπικού” (RIF – Reductions in Force).

Εκπρόσωπος του Γραφείου επιβεβαίωσε ότι οι απολύσεις είναι ήδη σε εξέλιξη και είναι “εκτεταμένες”. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, επτά ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει να αποστέλλουν ειδοποιήσεις σε περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους, με το υπουργείο Οικονομικών να σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος (περίπου 1.446 απολύσεις).

Όπως μεταδίδει το BBC, οι δύο μεγαλύτερες ενώσεις δημοσίων υπαλλήλων, AFGE και AFL-CIO, κατέθεσαν προσφυγή κατά της διαδικασίας. «Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιεί το shutdown ως πρόσχημα για να απολύσει παράνομα εργαζόμενους που προσφέρουν ζωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε ο πρόεδρος της AFGE, Έβερετ Κέλι.

Οι νομικοί του Γραφείου Προϋπολογισμού υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι οι περικοπές είναι απαραίτητες λόγω της αναστολής χρηματοδότησης και ότι οι υπηρεσίες «πρέπει να αναδιοργανώσουν τα εργατικά τους σχήματα».

Ζήτησαν να μην εκδοθεί προσωρινή διαταγή, υποστηρίζοντας ότι «θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στη λειτουργία του κράτους».

Shutdown δίχως προηγούμενο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο μη καταβολής αναδρομικών

Σε αντίθεση με προηγούμενα shutdowns, ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν αναδρομικά οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε υποχρεωτική άδεια. Συνολικά, περίπου 750.000 υπάλληλοι –σχεδόν το 40% του ομοσπονδιακού προσωπικού– έχουν ήδη επηρεαστεί.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι προκαλεί “ελεγχόμενο χάος” για να προωθήσει το σχέδιό του για συρρίκνωση του ομοσπονδιακού μηχανισμού.

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί απαντούν ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς χρηματοδότηση» και ότι οι αποφάσεις ήταν αναπόφευκτες.

Σύμφωνα με την Partnership for Public Service, ο ομοσπονδιακός μηχανισμός έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου 200.000 θέσεις από τον Σεπτέμβριο, μέσω απολύσεων, εξαναγκαστικών παραιτήσεων και αποχωρήσεων.

Το σχέδιο περικοπών αποδίδεται στο πρόγραμμα «Government Efficiency», που ξεκίνησε υπό την επιρροή του Έλον Μασκ και υλοποιείται από τον Βοτ.