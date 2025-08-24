Η Λαγκάρντ προειδοποιεί: “Χωρίς μετανάστες, η ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί”

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες, τονίζοντας πως οι ξένοι εργαζόμενοι έχουν προσφέρει τη μισή αύξηση της απασχόλησης από το 2022.

Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν πολύ πιο αδύναμη μετά την πανδημία χωρίς τη συμβολή των ξένων εργαζομένων, προειδοποίησε το Σάββατο (23/08) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην αγνοήσουν τον ρόλο της μετανάστευσης, ακόμη κι αν αυτή τροφοδοτεί πολιτικές εντάσεις.

Μιλώντας στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Γουαϊόμινγκ, η Λαγκάρντ τόνισε ότι η εισροή ξένου εργατικού δυναμικού βοήθησε την ευρωζώνη να απορροφήσει τα αλλεπάλληλα σοκ – όπως η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και ο πληθωρισμός–ρεκόρ – διατηρώντας την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 4,1% από τα τέλη του 2021 έως τα μέσα του 2025, σχεδόν όσο και το ΑΕΠ.

«Αν και το 2022 οι ξένοι εργαζόμενοι αντιπροσώπευαν μόλις το 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού, ευθύνονται για το ήμισυ της αύξησής του τα τελευταία τρία χρόνια», σημείωσε. Χωρίς αυτή τη συμβολή, πρόσθεσε, «οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα ήταν πιο σφιχτές και η παραγωγή χαμηλότερη».

Η Λαγκάρντ ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Γερμανία και την Ισπανία: το ΑΕΠ της Γερμανίας θα ήταν σήμερα περίπου 6% χαμηλότερο χωρίς τη μετανάστευση, ενώ και η ισπανική ανάκαμψη «οφείλει πολλά» στους ξένους εργαζόμενους. Συνολικά, η απασχόληση στην ευρωζώνη έχει αυξηθεί πάνω από 4% από το 2021, παρά τις πιο απότομες αυξήσεις επιτοκίων εδώ και μια γενιά.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η μετανάστευση έχει παίξει κρίσιμο ρόλο στην αντιστάθμιση της υπογεννητικότητας στην Ευρώπη και της τάσης για μικρότερες ώρες εργασίας. Αυτό, είπε, βοήθησε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγή και ταυτόχρονα συγκράτησε τις πληθωριστικές πιέσεις, ακόμη κι αν οι μισθοί δεν συμβάδισαν με τις τιμές.

Ωστόσο, παραδέχθηκε και τη δύσκολη πολιτική διάσταση. Η καθαρή μετανάστευση ανέβασε τον πληθυσμό της ΕΕ σε ιστορικό ρεκόρ 450 εκατομμυρίων πέρυσι, την ώρα που κυβερνήσεις από το Βερολίνο μέχρι τη Ρώμη κινούνται για να περιορίσουν τις νέες αφίξεις, υπό την πίεση ψηφοφόρων που στρέφονται προς την άκρα δεξιά.

«Η μετανάστευση θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού καθώς οι εγχώριοι πληθυσμοί γερνούν», είπε η Λαγκάρντ. «Όμως οι πολιτικές πιέσεις μπορεί όλο και περισσότερο να περιορίσουν τις ροές».

Η ίδια τόνισε ότι η αγορά εργασίας της Ευρώπης έχει βγει από τις πρόσφατες κρίσεις «σε αναπάντεχα καλή κατάσταση», αλλά προειδοποίησε πως αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο: η δημογραφική συρρίκνωση, η πολιτική αντίδραση και οι νέες προτιμήσεις των εργαζομένων εξακολουθούν να απειλούν την ανθεκτικότητα της ευρωζώνης.