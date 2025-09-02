Η Nestlé απέλυσε τον CEO της λόγω σχέσης του με υπάλληλο

Η Nestlé απέλυσε τον CEO της, Λορέντ Φρεξ, μετά από έρευνα που αποκάλυψε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας λόγω ερωτικής σχέσης με υφιστάμενή του. Η Nestlé επιβεβαίωσε ότι δεν θα λάβει πακέτο αποζημίωσης εξόδου.

Την απομάκρυνση του CEO Λορέντ Φρεξ ανακοίνωσε η Nestlé, έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενη, κατά παράβαση του κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας.

Η ελβετική εταιρεία τροφίμων, η οποία παράγει σοκολάτες Kit Kat και κάψουλες καφέ Nespresso, ανακοίνωσε ότι ο Φρεξ απολύθηκε μετά από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την καθοδήγηση του προέδρου της Nestlé και του επικεφαλής ανεξάρτητου διευθυντή της.

Η έρευνα φαίνεται να ξεκίνησε μετά από αναφορά μέσω του καναλιού καταγγελιών της εταιρείας. Ο πρόεδρος της Nestlé, Πολ Μπούλκε, δήλωσε: «Αυτή ήταν μια αναγκαία απόφαση. Οι αξίες και η διακυβέρνηση της Nestlé είναι τα ισχυρά θεμέλια της εταιρείας. Ευχαριστώ τον Λορέντ για τα χρόνια υπηρεσίας του στην Nestlé». Η σχέση ήταν με υπάλληλο που δεν ανήκει στο εκτελεστικό συμβούλιο και η έρευνα ξεκίνησε λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων που προέκυψε.

Η εφημερίδα Financial Times ανέφερε ότι είχαν υπάρξει ανησυχίες για τη σχέση του Φρεξ με την υπάλληλο νωρίτερα φέτος και μετά από εσωτερική έρευνα, οι κατηγορίες βρέθηκαν αβάσιμες. Ωστόσο, καθώς οι καταγγελίες συνεχίστηκαν, η Nestlé πραγματοποίησε μια δεύτερη έρευνα με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων και οι κατηγορίες τελικά επιβεβαιώθηκαν.

Η εκπρόσωπος της Nestlé δήλωσε: «Ενεργήσαμε πάντα σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Η εξωτερική έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά την αρχική εσωτερική έρευνα, και η απόφαση της σημερινής ημέρας δείχνει ότι παίρνουμε τις καταγγελίες και τις έρευνες σοβαρά».

Ο Φρεξ είχε εργαστεί στην Nestlé για σχεδόν 40 χρόνια, αλλά ανέλαβε τη θέση του παγκόσμιου διευθύνοντος συμβούλου τον Σεπτέμβριο, αντικαθιστώντας τον Μάρκ Σνάιντερ. Η Nestlé επιβεβαίωσε ότι δεν θα λάβει πακέτο αποζημίωσης εξόδου.

Ο Φίλιπ Νάβρατιλ, ο οποίος εργάζεται στην Nestlé από το 2001, διορίστηκε διάδοχος του Φρεξ. Ο Μπούλκε δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν αλλάζει πορεία στρατηγικής και δεν θα χάσει ρυθμό στην απόδοσή της».

Ο Μπούλκε αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου του χρόνου και ο Ίσλα, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Inditex, έχει προταθεί ως διάδοχός του.

Άλλες εταιρείες έχουν απολύσει διευθύνοντες συμβούλους λόγω ερευνών για προσωπικές σχέσεις με συναδέλφους, όπως η BP, όπου ο διευθύνων σύμβουλος Μπέρναρντ Λούνεϊ παραιτήθηκε παραδεχόμενος ότι δεν ήταν «απόλυτα διαφανής», και η McDonald’s, όπου ο Στιβ Ίστερμπρουκ απολύθηκε το 2019 μετά την ανακάλυψη σχέσης με υπάλληλο.